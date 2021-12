ANCHE I BAMBINI SI AMMALANO DI COVID – IL REPORT DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: AUMENTANO I RICOVERI LEGATI AL CORONAVIRUS TRA I BIMBI CON MENO DI 3 ANNI: LE DEGENZE SONO STABILI PER LE ALTRE FASCE D’ETÀ – IL 28% DEI CASI TOTALI DELL’ULTIMA SETTIMANA È STATO DIAGNOSTICATO NELLA POPOLAZIONE DI ETÀ SCOLARE. IL 51% DI QUESTI NELLA FASCIA 6-11 ANNI

Aumentano i ricoveri per Covid tra i bambini con meno di 3 anni: stabili invece per le altre fasce d'età. Lo rileva il Report esteso dell'Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale sul Covid. «Si osserva, nelle ultime settimane - si legge nel report - un aumento del tasso di ospedalizzazione nella fascia con meno 3 anni (poco sopra i 4 ricoveri per 100.000 abitanti), mentre nelle altre fasce di età risulta stabile».

Nell'ultima settimana, si sottolinea inoltre nel Rapporto, «si conferma l'andamento osservato nella precedente settimana, con il 28% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (<20 anni). Il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d'età 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 10% e il 6% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni». Il report evidenzia pure come sia in calo da sei settimane la percentuale di casi tra operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

