L’ANGELO DELLA MORTE IN CORSIA - NIELS HÖGEL, INFERMIERE TEDESCO DI 42 ANNI, È STATO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER AVER UCCISO 85 PAZIENTI IN CINQUE ANNI: L’UOMO INIETTAVA NELLE VITTIME FARMACI CHE CAUSAVANO COLLASSI CARDIACI IN MODO CHE LUI STESSO POTESSE INTERVENIRE PER RIANIMARLI, E FARE LA FIGURA DELL’EROE. MA SPESSO LA RIANIMAZIONE NON ANDAVA A BUON FINE E…