Un nuovo documentario ha rivelato che è possibile che gli animali abbiano preferenze dello stesso sesso. In “My Gay Dog and Other Animals”, andato in onda su Channel 4, alcuni medici veterinari esperti di comportamento animale hanno decodificato le relazioni gay di alcuni cani i cui padroni sono certi abbiamo preferenze verso altri cagnolini dello stesso sesso.

L’esperto Leon Towers ha messo alla prova le preferenze di un levriero, dopo che il proprietario Matt Tipper, 34 anni, dI Bath, ha rivelato che Franco preferisce il suo altro cane, Norman, a qualsiasi altra femmina. Anche davanti all’esperto Franco ha montato Norman e sembrava non aver alcun intenzione di mollare la sua “preda”. Nemmeno quando è entrata in scena una cagnolina in calore. «È il test finale per capire le tendenze sessuali» ha spiegato Leon.

E infatti, mentre Norman ha deciso di abbandonare la sessione di sesso per seguire la femmina, Franco si è dimostrato completamente disinteressato continuando a seguire il suo amico a quattro zampe che lo aveva interrotto sul più bello. «È palese che Franco preferisce i cani maschi, mentre Norman è bisessuale».

Ma non sono solo i cani maschi ad avere tendenze omosessuali. Anche due carlini femmine hanno dimostrato di avere un rapporto più intimo, infischiandosene del maschio che gironzolava a pochi metri da loro.

