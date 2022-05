2 mag 2022 10:15

ANCHE I COMBATTENTI SI STUFANO: IVAN LUCA VAVASSORI, L’EX CALCIATORE ITALIANO PARTITO PER L’UCRAINA COME VOLONTARIO NELLE BRIGATE INTERNAZIONALI, VUOLE RIENTRARE IN ITALIA - “PER ME È ABBASTANZA COSÌ. E' ORA DI TORNARE A CASA, NON HO PIÙ LA TESTA PER ANDARE AVANTI. HO FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER AIUTARE. HO MESSO TEMPO E VITA A DISPOSIZIONE DEL POPOLO UCRAINO, PERÒ ORA È TEMPO DI RIPRENDERMI LA MIA VITA" - "TORNO DOVE SONO FELICE. CON L'AIUTO DI DIO RAGGIUNGERÒ I MIEI OBIETTIVI. E LEI È AL PRIMO POSTO" (LEI CHI?)