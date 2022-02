ANCHE I COMUNISTI DEVONO FARE I CONTI CON IL #METOO – UN VIDEO STA FACENDO MONTARE IL DISSENSO IN CINA: SI VEDE UNA DONNA, MADRE DI OTTO FIGLI, INCATENATA PER IL COLLO AL MURO DI UNA BARACCA, SENZA DENTI E INCAPACE DI PARLARE - DOPO LA PUBBLICAZIONE, LA DISCUSSIONE SI E' TRASFORMATA IN UN AMPIO DIBATTITO SUL MALTRATTAMENTO DELLE DONNE E SULLA POVERTA' NELLE ZONE RURALI - LE AUTORITA' HANNO RISPOSTO NELL'UNICO MODO CHE CONOSCONO: CENSURANDO - VIDEO

Dagotraduzione dal Washington Post

Il villaggio di Huaxi in Cina

Il video di una madre incatenata per il collo all'interno di un capanno fuori dalla sua casa nella provincia cinese di Jiangsu in pieno inverno ha suscitato un'ondata di rabbia e sospetto pubblico nei confronti delle autorità per non aver protetto le donne vulnerabili.

Le vaghe dichiarazioni del governo locale, le più recenti sono di martedì, con affermazioni su un'indagine, non sono riuscite a sedare il crescente furore per un caso che si è allargato a una discussione più ampia sul trattamento delle donne e sulla tratta delle spose, soprattutto nelle zone rurali, poiché la percentuale di donne nella società è diminuita.

Donna cinese incatenata

Il video, pubblicato online alla fine del mese scorso da un blogger in visita alla famiglia di otto bambini nella contea di Fengxian per pubblicizzare iniziative di beneficenza nelle aree rurali, mostrava una donna in piedi in un angolo di un piccolo capannone. Indossava un maglione sottile ed era incatenata con un tutore di metallo chiuso intorno al collo e collegato a una catena attaccata all'interno della capanna. Nel video, un ragazzino sostiene di portarle del cibo ogni giorno.

Gli utenti Internet inorriditi hanno chiesto se la donna - che sembrava incapace di comunicare con il blogger, suggerendo un grado di deterioramento cognitivo - fosse stata costretta ad avere così tanti figli o fosse stata vittima di tratta nelle sue circostanze. Altri hanno notato la sua perdita di denti e le hanno chiesto se fosse stata vittima di abusi.

Suo marito è stato precedentemente celebrato online per le enormi dimensioni della sua famiglia quando la Cina si è allontanata dalla sua politica restrittiva sui bambini. I rapporti, tuttavia, non hanno mai menzionato sua moglie.

Donna cinese incatenata 2

Alcuni utenti di Internet hanno chiesto il boicottaggio dei prodotti di Fengxian, dove è stato girato il video. Su Weibo, le donne hanno postato foto di cartelli a sostegno. Uno diceva: «Il mondo non ti ha abbandonato. Le tue sorelle stanno arrivando!»

Una donna ha scritto in un post di aver cercato di visitare la madre, che secondo i funzionari locali era stata portata in ospedale, ma è stata fermata dalla polizia. Un'altra ha scritto un appello a pennarello all'esterno della sua auto, esortando le persone a prestare attenzione al caso. «Questo riguarda ogni singola donna».

È probabile che tale attivismo preoccupi le autorità che hanno represso i gruppi femministi e un movimento nazionale #MeToo .

La discussione si è trasformata in un dibattito più ampio sul maltrattamento delle donne, l'inefficacia delle autorità locali nella lotta alla tratta e la povertà nelle zone rurali. Il traffico di spose - che include donne cinesi spesso provenienti da zone rurali povere, così come donne del sud-est asiatico - è un problema in Cina dopo che decenni di pianificazione familiare, combinata con una tradizionale preferenza per i ragazzi, ha portato a una carenza di donne.

Donna cinese incatenata 3

Secondo la legge cinese, l'acquisto di una donna o di un bambino vittima di tratta comporta una condanna non superiore a tre anni di reclusione, inferiore alla pena per la vendita di alcuni pappagalli protetti, ha osservato un professore di giurisprudenza.

«Il video era davvero troppo spaventoso. Tutti stanno prestando attenzione perché possiamo immaginarci in questa situazione. È vero che ogni giorno dobbiamo temere che anche noi possiamo essere vittime di tratta?» ha affermato Liu Ruishuang, vicedirettore del dipartimento di etica medica e diritto sanitario dell'Università di Pechino.

La discussione è diventata così accesa che le piattaforme dei social media hanno iniziato a censurare alcuni commenti e articoli. L'account del blogger che per primo ha caricato il video è stato cancellato da Douyin, mentre agli account di chi lo ha ripostato è stato impedito di pubblicare nuovi contenuti.

Donna cinese incatenata 4

Un popolare account WeChat, Slave Society, ha esortato il pubblico a non dimenticare la difficile situazione della donna, oscurata dalla notizia della medaglia d'oro olimpica della sciatrice cinese americana Eileen Gu per la Cina martedì. Il post è scomparso dopo essere stato ampiamente condiviso.

«Le catene sistemiche e strutturali che le donne cinesi devono affrontare non sono cambiate. La stragrande maggioranza delle donne non ha alcuna possibilità di diventare Eileen Gu, ma la tragedia della donna a Fengxian può capitare a chiunque», si legge.

I maldestri tentativi delle autorità locali di contenere le critiche sono stati accolti con derisione e ulteriore sospetto. Una dichiarazione iniziale del dipartimento della propaganda di Fengxian ha erroneamente indicato il cognome della donna e ha respinto le preoccupazioni. «Non ci sono stati rapimenti e traffici», ha affermato, aggiungendo che la donna soffriva di una malattia mentale e stava ricevendo cure mediche e «ulteriore assistenza in modo che la famiglia potesse godersi un caldo capodanno lunare».

Donna cinese incatenata 5

Una seconda dichiarazione alcuni giorni dopo spiegava che l'uso delle catene serviva a trattenere la donna quando era mentalmente instabile, mentre una terza dichiarazione chiariva il suo nome, Xiao Huamei, e diceva che la sua famiglia l'aveva mandata nella provincia di Jiangsu dalla provincia dello Yunnan con un compaesano per trovare marito. Una volta a Jiangsu, Xiao è scomparsa. I suoi denti persi, hanno detto i funzionari, erano semplicemente il risultato di una malattia parodontale.

Le dichiarazioni, hanno detto gli utenti di Internet, hanno ignorato i dettagli chiave, incluso se la donna fosse minorenne quando si è sposata o perché è stata trattenuta. «Stai dicendo che essere incatenato non è illegale?» ha scritto un utente. Quando l'emittente statale CCTV ha visitato l'ospedale di Xiao, i commentatori online si sono chiesti se il medico intervistato stesse leggendo da un copione.

«È da tempo che, a meno che non vi sia una forte effusione pubblica, la protezione dei diritti individuali non è importante», ha scritto lo scrittore cinese Wei Zhou su WeChat. «Questo non è solo un caso di 'ignoranza e arretratezza', né è un evento anormale».