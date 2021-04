ANCHE DISNEY SI INCHINA DAVANTI ALLE RICHIESTE POLITICALLY CORRECT - IL PRESIDENTE DELL'INTRATTENIMENTO HA DECISO DI SCARTARE "ALCUNE SCENEGGIATURE INCREDIBILMENTE BEN SCRITTE" A CAUSA DI UNA MANCANZA DI MINORANZE – DALL’ANNO SCORSO ACCOGLIE ESCLUSIVAMENTE PROGETTI TIPO ONU: CON ALMENO IL 50% DI RAPPRESENTANZA DI "GRUPPI SOTTORAPPRESENTATI" NEI PERSONAGGI E NELLO STAFF…

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

dana walden

Dana Walden, presidente dell'intrattenimento per Walt Disney Television, ha recentemente affermato durante un dibattito che la ABC ha deciso di scartare "Alcune sceneggiature incredibilmente ben scritte" perché non soddisfacevano i suoi nuovi standard di diversità.

Walden ha fatto i commenti durante il panel intitolato "Women in Focus: Women, Big Tech and the Future of Hollywood" organizzata dalla Chapman University e dalla rivista ‘’Glamour’’ lo scorso 9 aprile.

IL PANEL DI DISCUSSIONE

L'anno scorso, l'outlet ha riferito che la ABC richiedeva almeno il 50% di rappresentanza di "gruppi sottorappresentati" nei personaggi regolari e ricorrenti, oltre che nello staff di sceneggiatori e i produttori.

Walden ha ammesso che la ABC abbia persino rifiutato uno spettacolo su una famiglia bianca che avrebbe incluso un cast diversificato di amici e vicini: “Niente da fare. Non andrà più in onda perché non è quello che vuole il nostro pubblico. Non è un riflesso del nostro pubblico", ha detto.

la serie tv blackish

Le linee guida annunciate da ABC includono anche "l'integrazione significativa di gruppi sottorappresentati in temi e narrazioni generali e narrazioni episodiche".

Gli spettacoli della della ABC attualmente sembrano già affrontare specificamente la diversità con titoli come la serie “Blackish” e il suo spin-off “Mixedish”, sebbene altri spettacoli esistenti come “The Connors” e “The Goldbergs” abbiano in gran parte un cast bianco.

TARA DUNCAN

Walden ha anche rivelato durante la tavola rotonda che Disney annuncerà presto una nuova iniziativa di programmazione "BIPOC" a Hulu, facendo riferimento al termine per nero, indigeno e persone di colore.

Questa iniziativa sarà gestita da Tara Duncan, l'attuale presidente di Freeform.

LA SERIE TV MIXEDISH BIPOC