ANCHE LE DONNE MENANO - A ROMA, UN PERUVIANO DI 32 ANNI È STATO PICCHIATO A SANGUE DA TRE DONNE - L'UOMO SI È SALVATO GRAZIE ALL'INTERVENTO DI ALCUNI PASSANTI, CHE HANNO MESSO IN FUGA LE TRE ERINNI - NON È CHIARO IL MOTIVO DEL PESTAGGIO: L'UOMO ERA TALMENTE UBRIACO DA NON RICORDARE COSA SIA ACCADUTO - UN RESIDENTE HA RACCONTATO CHE LE TRE "ROBUSTE E CORPULENTE" LO HANNO COLPITO A BOTTIGLIATE…

Estratto dell'articolo di R.Tro. per “il Messaggero”

Era a terra esanime, per le botte ricevute e anche per l'alcol, si scoprirà dopo. Le sue grida hanno svegliato il quartiere Magliana: tre donne stavano pestando un uomo, era a terra, quasi privo di sensi. […] Sono stati i residenti a salvarlo dalla furia delle tre, «robuste, corpulente» a sentire gli abitanti che hanno assistito alla scena. […]

I SOCCORSI

Le donne si erano date alla fuga, lasciandolo a terra ferito. Non aveva documenti, trasportato al San Camillo in codice giallo, come da prassi sono state allertate le forze dell'ordine. Gli agenti di polizia hanno identificato la vittima dell'agguato in un peruviano di 32 anni, regolare in Italia. […] Ha riportato ferite di lieve entità ma presentava «una forte alterazione psicofisica in seguito all'assunzione di bevande alcoliche».[…]

Ignote dunque per ora, le motivazioni del pestaggio […] Forse è stato colpito a bottigliate, poiché un residente ha riferito che aveva il volto ferito come da tagli. Forse è stato rapinato, ma l'uomo non ha fornito elementi […]

Gli abitanti tornano a chiedere maggiore sicurezza. «Troppi casi di violenza, e troppi restano impuniti. In quell'area del parco si radunano molte persone che bivaccano e bevono. Ma non c'è sorveglianza, le forze dell'ordine non passano mai, di fatto è un'area pericolosa e abbandonata al degrado». […]

