ANCHE A ERIC CLAPTON E' PARTITO L'EMBOLO: "MI SONO VACCINATO SOLO PERCHE' INDOTTO DA UN'IPNOSI DI MASSA" - LA ROCKSTAR HA ABBRACCIATO LA TEORIA DELLO PSICOLOGO BELGA MATTIAS DESMET SECONDO CUI I LEADER DEL MONDO MANIPOLANO LE POPOLAZIONI GRAZIE A UNA SORTA DI CONTROLLO MENTALE - "HO VISTO PICCOLE COSE SU YOUTUBE CHE ERANO COME PUBBLICITA' SUBLIMINALI" - "LA MIA FAMIGLIA E I MIEI AMICI PENSANO COMUNQUE CHE IO SIA PAZZO" (NO, STAI BENISSIMO...) - VIDEO

Dagotraduzione dal New York Post

Intervistato sul canale youtube di Real Music Observer, Eric Clapton ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando ha accettato con riluttanza di farsi vaccinare con AstraZeneca nel 2021. Da allora, è diventato molto diretto sulle sue posizioni anti-vaccinazione.

Clapton ha detto di essere stato indotto con l'inganno a ricevere il vaccino COVID-19 da messaggi subliminali trasmessi durante la pubblicità della casa farmaceutica - e ha esortato gli altri a non cascarci.

«Qualunque fosse il messaggio, non mi era arrivato», ha detto, riferendosi alla teoria del complotto dell'«ipnosi per la formazione di massa», che ha preso piede nel 2021 come parte della propaganda anti-vaccino. (Negli ambienti correlati, è stata anche chiamata «psicosi da formazione di massa»)

Accreditata allo psicologo belga Mattias Desmet, la teoria sostiene che leader senza scrupoli riescano a manipolare facilmente le popolazioni grazie a una sorta di controllo mentale che li renda docili ad accettare qualsiasi decisione, come l’obbligo di mascherine e di vaccini.

«Poi ho iniziato a capire che c'era davvero un messaggio e un ragazzo, Mattias Desmet [professore di psicologia clinica all'Università di Ghent in Belgio], ne ha parlato», ha continuato Clapton. «La teoria dell'ipnosi di formazione di massa. E ho potuto vedere il messaggio allora. Una volta che ho iniziato a cercarlo, l'ho visto ovunque».

Clapton ha ricordato di «aver visto piccole cose su YouTube che erano come pubblicità subliminali», ha detto. L'ex chitarrista dei Cream ha anche parlato degli sforzi profusi insieme al collega cantautore britannico Van Morrison per parlare a nome di altri artisti contro i vaccini.

«La mia carriera era quasi finita comunque. Nel momento in cui ho parlato, erano trascorsi quasi 18 mesi da quando mi ero ritirato con la forza», ha detto, poiché le restrizioni sulla pandemia hanno interrotto gli eventi dal vivo per mesi.

«Ho unito le forze con Van e ho avuto la dritta che Van era all'altezza delle misure e ho pensato: 'Perché nessun altro lo sta facendo?' … così l'ho contattato». Ha detto che Morrison, 76 anni, si è lamentato del fatto che non gli era "permesso" di opporsi liberamente ai requisiti del vaccino.

«Ero disorientato, mi sembrava di essere l'unica persona che lo trovava eccitante o addirittura appropriato. Sono fatto così: se mi dici che non posso fare qualcosa, voglio davvero sapere perché», ha detto il cantante di "Cocaine".

«La mia famiglia e i miei amici si sono spaventati per me», ha aggiunto. Clapton ha anche ammesso di aver rinunciato a parlare sui mezzi di informazione, che ha descritto come «traffico a senso unico nel seguire gli ordini e l'obbedienza» - una decisione che, secondo lui, lo ha aiutato in modo creativo e professionale.

Clapton ha anche scherzato sulla perdita dei contatti con amici e familiari a causa delle sue opinioni politiche: «La mia famiglia e i miei amici pensano che io sia un pazzo».

«Nell'ultimo anno sono scomparse molte cose, molta polvere intorno, con le persone che si sono allontanate abbastanza rapidamente. All'interno della mia famiglia, questo è diventato piuttosto fondamentale», ha detto, parlando della moglie Melia McEnery e delle quattro figlie, Ruth, 37, Julie, 20, Ella, 19 e Sophie, 16. «Ho delle ragazze adolescenti e un ragazza più grande che ha 30 anni - e tutti hanno dovuto lasciarmi un po' di margine perché non sono stato in grado di convincere nessuno di loro». Ora «il mio telefono non squilla molto spesso. Non ricevo più così tanti messaggi di testo ed e-mail».

Nel frattempo, Clapton ha offerto il suo sostegno ad altri attivisti anti-vax, ha donato oltre 1.300 dollari a un gruppo rock britannico che è stato multato per aver violato il protocollo COVID-19 durante uno spettacolo nel 2021.

A parte il suo lavoro con la cantante "Brown Eyed Girl", Clapton ha anche pubblicato la canzone "This Has Gotta Stop" l'anno scorso, con un messaggio simile: «Non posso più sopportare questo BS / È andato abbastanza lontano / Vuoi per reclamare la mia anima / dovrai venire e sfondare questa porta».