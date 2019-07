ANCHE I GIAPPONESI NEL LORO PICCOLO SI INCAZZANO – KIM KARDASHIAN HA ANNUNCIATO CHE CAMBIERÀ IL NOME DELLA SUA LINEA DI INTIMO "KIMONO" DOPO ESSERE STATA RANDELLATA DAI GIAPPONESI CHE SONO INSORTI PER L’UTILIZZO IMPROPRIO DEL NOME DEL LORO ABITO TRADIZIONALE - ANCHE IL SINDACO DI KYOTO SI E' SCHIERATO PUBBLICANDO UNA DICHIARAZIONE UFFICIALE, COSTRINGENDO L’INFLUENCER A FARE MARCIA INDIETRO…(VIDEO)

Evelina Iuliani per "www.foxlife.it"

kim kardashian 2

Scoppia la polemica sul nome scelto dalla Kardashian per la sua nuova linea di lingerie shapewear.

Kim Kardashian West ha annunciato che cambierà il nome della sua linea di intimo Kimono in seguito alle polemiche sul nome del suo brand. La Kardashian infatti è stata criticata per la scelta del nome "Kimono" e accusata di mancanza di rispetto nei confronti della tradizionale veste giapponese.

kim kardashian 1

Lo stesso sindaco di Kyoto, Daisaku Kadokawa, ha spiegato i motivi delle critiche mosse in una dichiarazione ufficiale:

Il kimono è un abito tradizionale etnico promosso nella nostra ricca natura e storia con instancabili sforzi e studi dei nostri predecessori, ed è una cultura che è stata amata e tramandata con cura nella nostra vita ... Pensiamo che i nomi di "Kimono" siano il patrimonio condiviso con tutta l'umanità che ama il Kimono e la sua cultura, quindi, non dovrebbero essere monopolizzati.

linea kimono di kim kardashian 7

Kim Kardashian ha fatto presente che il nome del marchio verrà cambiato per rispetto dei suoi fan e del suo pubblico; l'influencer americana è molto legata infatti ai suoi followers e alle loro opinioni e, nonostante la scelta del nome della linea shapewear sia stata fatta con le migliori intenzioni, ha annunciato sui social di lanciare il suo brand con un nuovo nome.

linea kimono di kim kardashian 6

La linea shapewear di Kim Kardashian

Si tratta di un progetto che Kim Kardashian ha sviluppato nell'ultimo anno per dare vita ad una linea di soluzioni shapewear veramente funzionale per tutte le donne, di tutte le taglie. Infatti la collezione comprenderà taglie che vanno dalla XXS alla 4 XL in nove diverse tonalità.

Una collezione sviluppata, dichiara l'imprenditrice, pensando a tutte le volte in cui ha avuto bisogno di indossare un supporto intimo sotto un vestito o una gonna con spacco o quando non è riuscita a trovare un pezzo di lingerie nude che si adattasse perfettamente al tono della sua pelle; il suo brand nasce proprio per soddisfare questo tipo di esigenze.

linea kimono di kim kardashian 4

La linea sarà ufficialmente rilasciata a fine luglio con un nome tutto nuovo.

