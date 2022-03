ANCHE I GIOVANI AMANO IL GOSSIP - IL SITO "WHOOPSEE" È NATO DA UN'INTUZIONE DI FRANCO VILLA E FRANCESCA MUGGERI, CHE SI SONO ISPIRATI A "TMZ" E "PAGE SIX", ED È DIVENTATO SUBITO UN CASO - IL FORMATO DELLA PIATTAFORMA PERMETTE DI RACCONTARE LE NOTIZIE TRAMITE VIDEO E GALLERIE DI FOTO, COSÌ DA PERMETTERE AGLI UTENTI DI REAGIRE E INTERAGIRE CON GLI SCOOP E LE NOTIZIE - A OGGI WHOOPSEE CONTA 188 MILA FOLLOWER SU INSTAGRAM MA L'OBIETTIVO È DI RAGGIUNGERNE 300MILA PRIMA DELL'ESTATE…

Da www.huffingtonpost.it

Harry Styles e Olivia Wilde mentre camminano mano nella mano per le strade di Londra. Fedez con un sorriso trionfale in camice dopo l'operazione. ll principe William e la principessa Kate che suonano i bonghi in Giamaica.

Una scacchiera di immagini in una sola pagina rivoluzionaria: Whoopsee. Una piattaforma che punta ad essere la nuova frontiera dell'intrattenimento. Ha debuttato lo scorso aprile come sito, account Instagram, Twitter, YouTube e TikTok.

L'idea è quella di spostare il gossip dalle pagine dei classici rotocalchi al digitale, puntanto su un'informazione con maggiore appeal, tempestività e qualità. Il nome nasce dall’insieme dei termini inglesi Who (Chi) Ops (Ops) See (Vedere), per questo il logo riproduce uno sguardo curioso con il claim “Ops! I see you”.

Whoopsee nasce da un'intuizione di Franco Villa, 42 anni, e Francesca Muggeri, 34 anni, due professionisti che lavorano da anni nel settore della distribuzione fotografica a livello nazionale e internazionale, titolari anche delle agenzie Vieffe Pictures e Fm Pictures. Villa e Muggeri hanno saputo cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione attraverso una piattaforma nuova e accattivante, figlia di una startup supportata da investitori che già operano nel settore con un capitale di 400mila euro.

Il modello a cui guarda Whoopsee è quello internazionale di Tmz e Page Six. Il linguaggio utilizzato è quello della rete e dei social network e permette di raccontare le notizie tramite video e gallerie di foto, in modo istantaneo e interattivo, garantendo ai fruitori, un target prevalentemente femminile tra i 18 e i 45 anni, la possibilità di reagire e interagire con gli scoop e le notizie pubblicate.

A oggi Whoopsee conta 188 mila follower su Instagram ma l'obiettivo è di raggiungerne 300mila prima dell'estate.

Tra redattori, grafici, photoeditor, giornalisti, esperti di marketing e commerciale il team di Whoopsee conta su una ventina di professionisti giovani e brillanti che condividono passioni e ambizioni in una sede nel cuore di Milano.

“Se negli Stati Uniti da oltre un decennio siti di entertainment news sono riconosciuti come un consolidato veicolo di notizie di portata mondiale - dicono da Whoopsee - il nostro obiettivo è quello di diventare un media che sappia conquistare un posizionamento sulla mappa digital non solo italiana ma anche europea”.

WHOOPSEE