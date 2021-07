31 lug 2021 10:48

ANCHE LE IENE HANNO LA DISPENSA - SCOPERTO IN ARABIA SAUDITA UN DEPOSITO DI OSSA, PORTATE Lì DALLE IENE IN MIGLIAIA DI ANNI - I RICERCATORI HANNO TROVATO RESTI APPARTENENTI A 40 SPECIE DIVERSE, TRA CUI TRE CRANI UMANI - ANALIZZANDO LE OSSA CON IL CARBONIO, NE HANNO DATATE ALCUNE A 7 MILA ANNI FA - IL RIFUGIO E' UTILIZZATO TUTT'ORA DAGLI ESEMPLARI IN CIRCOLAZIONE E...