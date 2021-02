ANCHE GLI INDIANI, NEL LORO PICCOLO, SI INCAZZANO – DA GIORNI NEL PAESE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CONTADINI PROTESTANO CONTRO LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO AGRICOLO – I MANIFESTANTI NON MOLLANO NONOSTANTE LE VIOLENZE CON LA POLIZIA E ALLORA IL GOVERNO GLI HA BLOCCATO L’ACCESSO A INTERNET….

Luciana Grosso per www.businessinsider.com

Sono forse le proteste più grandi e corpose che si siano mai viste quelle che stanno avvenendo in questi giorni in India, dove da giorni, centinaia di migliaia di contadini stanno protestando contro la riforma del mercato agricolo che dovrebbe liberalizzare il mercato.

Secondo il Governo questo favorirà le piccole e medie imprese agricole che potranno stabilire da sole i prezzi di vendita dei loro prodotti. Secondo i contadini, al contrario, della legge beneficeranno solo le grandi aziende, che potranno imporre prezzi al ribasso.

Come che sia, da settimane, centinaia di migliaia di contadini si sono riversati per le strade di Nuova Delhi per protestare contro la riforma, incuranti dei violenti scontri con la polizia. Nel tentativo di fermare i contadini, o di fiaccarne la resistenza, ieri è stato bloccato l’accesso a Internet in 14 dei 22 i distretti di uno stato al confine con la capitale indiana, lo stato di Haryana.

Il ministero degli Interni indiano che ha affermato che la mossa era “nell’interesse di mantenere la sicurezza pubblica e di evitare l’emergenza pubblica”, il che verosimlmente significa per evitare che i gruppi di contadini rivoltosi potessero comunicare tra loro.

