25 nov 2021 16:30

ANCHE IN INGHILTERRA IL FINE VITA LO STABILISCE UN TRIBUNALE - "LA PAZIENTE COVID PIU' COMPLICATA AL MONDO" E' AL CENTRO DI UNA BATTAGLIA LEGALE - DOPO AVER CONTRATTO IL VIRUS, LA DONNA E' RIMASTA CEREBROLESA E PARALIZZATA DAL COLLO IN GIU' - L'OSPEDALE CHE L'HA IN CURA VUOLE INTERROMPERE I TRATTAMENTI PERCHE' NON PUO' "PIU' FARE NULLA" PER LEI - LA FAMIGLIA SI OPPONE E...