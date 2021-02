18 feb 2021 14:04

ANCHE I MAFIOSI, NEL LORO PICCOLO, LO CIUCCIANO - KLAUS DAVI RIVELA: “UN AFFILIATO DI UNA POTENTISSIMA COSCA DELLA 'NDRANGHETA MI PROPOSE UN’ORGIA GAY CON UN PRETE, MA RIFIUTAI” – “RIMASI SORPRESO QUANDO MI FU PROPOSTO. NON PER MORALISMO O ALTRO. SEMPLICEMENTE NON MI ISPIRAVA LA MODALITÀ DELL’INCONTRO CON QUESTO PRESUNTO SACERDOTE. NON CREDO CHE LA MAFIA C’ENTRASSE NULLA NONOSTANTE…”