CHE FINE FA L'AUTORITÀ SE NEMMENO I RELIGIOSI OBBEDISCONO AL PAPA? - PADRE ENZO BIANCHI SI RIFIUTA DI LASCIARE LA COMUNITA' DI BOSE PER TRASFERIRSI IN TOSCANA, COME IMPOSTO DAL DECRETO PONTIFICIO - SI TRATTAVA DI UNA SOLUZIONE MESSA A PUNTO IN QUESTI MESI CON L’ASSENSO RIBADITO PER ISCRITTO DALLO STESSO BIANCHI, PER PORRE FINE ALLE TENSIONI INTERNE - LA COMUNITÀ, IN UNA NOTA, ESPRIME "PROFONDA AMAREZZA": "L’ESERCIZIO DEL SILENZIO È PER TUTTI NOI DIFFICILE E FATICOSO, MA VIENE L’ORA NELLA QUALE LA VERITÀ GRIDA PROPRIO CON IL SILENZIO"