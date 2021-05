ANCHE AI NERD PIACE LA GNOCCA – IL DIVORZIO TRA I GATES HA LA SPIEGAZIONE PIÙ ANTICA DEL MONDO: LE CORNA! ALL’INIZIO C’ERANO I FESTINI CON SPOGLIARELLISTE, POI L'AMICIZIA CON IL PEDOFILO EPSTEIN, E ORA L'ACCUSA DI UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON UNA DIPENDENTE, IL VERO MOTIVO PER CUI E' STATO COSTRETTO A LASCIARE IL CDA DELLA MICROSOFT – GRAMELLINI: “IL BILL GATES ACCESSORIATO DI DOPPIA VITA MI STA PER LA PRIMA VOLTA SIMPATICO. NON È UN SANTO, E NEANCHE UN SANTINO, MA UN POVERO CRISTO COME TANTI…”

1 - ERA BUONO

Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera"

bill e melinda gates nel 1998

Appreso che Bill Gates non si dimise da Microsoft per poter fare il filantropo, ma perché aveva una tresca con una dipendente, mi domando che cosa succederà adesso. Si bruceranno i suoi computer nelle pubbliche piazze o ci si limiterà a fingere che l' uomo più famoso del millennio dopo Steve Jobs non sia mai esistito? Bill era il buono per eccellenza: nelle foto trovavi sempre il suo sguardo miope e il suo cappellino da baseball accanto al bimbo magro di qualche villaggio o al pozzo d' acqua di qualche deserto. Anche chi lo contestava, lo faceva per motivi ideologici: non criticava l' uomo, ma il capitalista.

La sua condotta esemplare di padre, marito e produttore seriale di buone azioni era un fatto assodato, tanto da averlo reso persino noioso. Ma nessun eroe è tale per il suo cameriere (e per l' avvocato della sua ex moglie). Ogni volta che scoprono questa ovvietà, gli altri uomini ci restano male e si compiacciono nel togliergli la corona che erano stati loro a mettergli in testa. Sorpresi e indignati dalla rivelazione che anche lui è un' anima vulnerabile e gioca continuamente a braccio di ferro con le sue debolezze.

bill gates.

Confesso che il Bill Gates accessoriato di doppia vita mi sta per la prima volta simpatico. Non è un santo, e neanche un santino, ma un povero cristo come tanti, solo molto più ricco, intelligente e fortunato della media. La prova che ciascuno ha un travaglio dentro di sé e per questo non è da giudicare. Semmai un po' da compatire.

2 - FESTINI, SPOGLIARELLISTE E TRADIMENTI COSÌ SI È INFRANTO IL MATRIMONIO GATES

Paolo Mastrolilli per "la Stampa"

bill e melinda gates 5

Alla fine, la crisi matrimoniale tra Bill Gates e Melinda French potrebbe avere la spiegazione più antica del mondo: l' infedeltà.

Perché da quando l' ex coppia più ricca del pianeta ha annunciato il divorzio, le voci sui comportamenti non irreprensibili del marito si stanno rincorrendo. All' inizio erano i pettegolezzi sulle feste a base di spogliarelliste che Bill organizzava da giovane, poi l' amicizia pericolosa con Jeffrey Epstein, e ora anche l' accusa di una relazione extraconiugale con una dipendente, che secondo il «Wall Street Journal» sarebbe il vero motivo per cui era stato costretto a lasciare il consiglio d' amministrazione della Microsoft e dedicarsi alla filantropia.

epstein e bill gates

Quando il 3 maggio i Gates avevano annunciato il divorzio, avevano scritto che dopo 27 anni non vedevano più la possibilità di «continuare a crescere insieme». La decisione sembrava consensuale, includeva l' accordo per dividere il patrimonio da oltre 130 miliardi di dollari, e l' impegno a proseguire la gestione congiunta della Foundation.

Poi si era scoperto che a chiedere la separazione era stata Melinda, perché il matrimonio celebrato nel 1994 era irreparabilmente compromesso. Subito era cominciata l' inevitabile caccia ai perché.

Bill Gates nel 1985

Il primo elemento singolare emerso era stato l' accordo tra i due coniugi che consentiva a Bill di passare un weekend all' anno con l' ex fidanzata Ann Winblad, nel suo cottage sulla spiaggia dell' Outer Banks in North Carolina. Ok, era un vecchio amore finito, ma erano rimaste le affinità elettive dell' amicizia. Poi il biografo James Wallace aveva ricordato le feste di Bill, quando invitava spogliarelliste a nuotare nude nella sua piscina. Peccati di gioventù, ma precedenti al matrimonio.

I sospetti si erano fatti più seri, quando era arrivata la conferma degli incontri con Epstein, conosciuto nel 2011. La versione ufficiale era che parlavano di filantropia, ma in realtà Gates aveva avuto parecchi incontri col pedofilo nella sua casa di New York, fermandosi spesso fino a tarda notte. Nel 2013 Jeffrey aveva ospitato a cena Bill e Melinda, che si era offesa per i suoi comportamenti e l' aria da club per soli uomini della townhouse.

bill gates e melinda 7

Infuriata, aveva costretto il marito a darci un taglio. Ora si scopre che durante quelle visite Gates si lamentava del proprio matrimonio, al punto che Epstein gli aveva offerto i servizi del suo avvocato per chiuderlo. Di sicuro c' è che nell' ottobre del 2019, quando le frequentazioni tra Bill e Jeffrey erano diventate pubbliche, era stata Melinda a contattare i propri legali per discutere il divorzio, a maggior ragione visto il suo crescente impegno per le cause femministe.

Proprio in quei mesi, secondo il Wall Street Journal, il board della Microsoft aveva aperto un' inchiesta sul fondatore, dopo aver ricevuto la denuncia di una dipendente, ingegnere nella compagnia, che sosteneva di aver avuto una relazione extraconiugale con lui. Nella lettera, lei aveva chiesto di cambiare mansione e far leggere il testo alla moglie. Anche Melinda lavorava in Microsoft, quando si era fidanzata con Bill. Ma quelli erano altri tempi, e poi si erano sposati.

Bill Gates 2

Nell' era del movimento #MeToo, invece, chiudere gli occhi su una relazione così pericolosa sarebbe stato un rischio insostenibile. Così Gates, appena rieletto nel consiglio di amministrazione, nel marzo del 2020 era stato costretto a dimettersi, senza neppure aspettare l' esito dell' indagine. Una portavoce di Bill ha ammesso che «c' è stata una relazione circa 20 anni fa, terminata amichevolmente. La decisione di lasciare il board non è collegata in alcuna maniera a questa vicenda». Può darsi, ma il suo effetto sul matrimonio con Melinda resta invece tutto da appurare.

bill gates e melinda 2

3 - LE MAIL ALLE DIPENDENTI

Matte Persivale per “www.corriere.it”

(…)

Lo humour sadico del destino? Tra le varie accuse rivolte a Gates c’è quella di aver proposto — spesso via mail — a dipendenti Microsoft di uscire a cena con lui. Cosa ovviamente inappropriata.

bill e melinda gates da giovani

Il dovere di cronaca impone anche di riferire che Melinda French, negli anni ‘80 product manager Microsoft, era per l’appunto un’impiegata del ceo Gates quando lui, in un parcheggio, le chiese di uscire a cena, e il resto è storia di un lungo matrimonio ora finito malissimo. E la storia del loro primo appuntamento con la proposta di uscire avanzata da Bill in modalità «rivincita dei nerd» rappresentava uno degli aneddoti che la coppia ripeteva spesso. (…)

bill e melinda gates 6 bill e melinda gates

bill e melinda gates bill gates e melinda bill gates e la moglie melinda bill e melinda gates 4 melinda gates nel 1995 bill e melinda gates 3