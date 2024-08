E ANCHE OGGI LA PACE LA FACCIAMO DOMANI – HAMAS NON PRENDERÀ PARTE AI COLLOQUI IN QATAR, DOVE NETANYAHU SPEDIRÀ UNA DELEGAZIONE COMPOSTA DAI CAPI DEL MOSSAD E DELLO SHIN BET - L'ASSENZA DI MEMBRI DEL GRUPPO TERRORISTICO, TUTTAVIA, NON ELIMINA LE POSSIBILITÀ DI PROGRESSI: IL CAPO NEGOZIATORE KHALIL AL-HAYYA RISIEDE A DOHA E IL GRUPPO HA CANALI APERTI CON EGITTO E QATAR (L'EMIRO AL THANI FINANZIA HAMAS E OSPITA MOLTI DIRIGENTI DELL'ORGANIZZAZIONE) – IL PIZZINO DEI MILIZIANI AGLI USA: “STIAMO PERDENDO FIDUCIA NEGLI STATI UNITI COME MEDIATORI…”

“HAMAS NON VA A DOHA, MA SI PREVEDONO INCONTRI DOPO IL 15”

Yahya Sinwar

(ANSA) - Hamas ha nuovamente dichiarato che non prenderà parte ai colloqui di domani in Qatar, ma i mediatori prevedono consultazioni dopo il 15 agosto: "Intraprendere nuovi negoziati consente a Israele di imporre nuove condizioni e di utilizzarli per compiere altri massacri", ha detto il funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri, come riporta Times of Israel citando Reuters. "Hamas è impegnata a rispettare la proposta presentata il 2 luglio", ha aggiunto. L'assenza di Hamas, tuttavia, non elimina le possibilità di progressi, poiché il suo capo negoziatore Khalil al-Hayya risiede a Doha e il gruppo ha canali aperti con Egitto e Qatar.

benjamin netanyahu discorso congresso usa

MEDIORIENTE: HAMAS, STIAMO PERDENDO FIDUCIA IN USA COME MEDIATORI

(LaPresse/AP) - Un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha affermato ad Associated Press che il gruppo palestinese sta perdendo fiducia nella capacità degli Stati Uniti di mediare un cessate il fuoco a Gaza. "Gli americani non sono stati in grado di convincere gli israeliani. Penso che non abbiano fatto pressione sugli israeliani", ha detto Hamdan, accusando Israele di non impegnarsi in buona fede. Il funzionario di Hamas ha aggiunto che Israele ha "o inviato una delegazione senza diritto di voto ai negoziati o cambiato delegazioni da un round all'altro, così da ricominciare ogni volta, o ha imposto nuove condizioni"

NETANYAHU CONFERMA DELEGAZIONE, A DOHA CAPI MOSSAD-SHIN BET

ISMAIL HANIYEH - YAYA SINWAR

(ANSA-AFP) - "Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha approvato la partenza della delegazione israeliana per Doha domani, così come il mandato per condurre i negoziati". Lo si legge in una nota del suo ufficio in cui si precisa che parteciperanno ai colloqui il capo del Mossad e quello dello Shin Bet.

MINISTRO EGITTO SENTE BLINKEN, PER TREGUA SERVE VOLONTÀ POLITICA

BENJAMIN NETANYAHU E KAMALA HARRIS

(ANSA) - In un colloquio telefonico avuto oggi con il Segretario di Stato americano Antony Blinken, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty "ha sottolineato la necessità e l'urgenza di raggiungere un cessate il fuoco immediato e globale a Gaza, nonché un accesso completo agli aiuti umanitari, impegnandosi con serietà e vera volontà politica nei negoziati per il cessate il fuoco, considerati come l'unica via per fermare l'escalation nella regione e contenere i tentativi di ampliare il conflitto": lo riferisce la pagina Facebook del ministero degli Esteri egiziano. Si tratta di rispondere "positivamente agli sforzi di mediazione egiziani, qatarioti e americani", premette la nota in cui si precisa che Abdelatty ha ricevuto la chiamata di Blinken.

KAMALA HARRIS BENJAMIN NETANYAHU DONALD TRUMP E BENJAMIN NETANYAHU A MAR-A-LAGO BENJAMIN NETANYAHU E KAMALA HARRIS

Yahya Sinwar BENJAMIN NETANYAHU - MEME BY EDOARDO BARALDI benjamin netanyahu benjamin netanyahu Yahya Sinwar Yahya Sinwar