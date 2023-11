E ANCHE OGGI, LA TREGUA HA RETTO – LA CROCE ROSSA HA PRESO IN CONSEGNA ALTRI DODICI OSTAGGI DA HAMAS: DIECI SONO ISRAELIANI, LE ALTRE DUE SONO DI NAZIONALITÀ RUSSA – JOE BIDEN E LA CINA INTANTO CONTINUANO A PRESSARE PER ESTENDERE IL CESSATE IL FUOCO. LO STOP, AL MOMENTO, POTREBBE ALLUNGARSI A UN TOTALE DI 10 GIORNI, COMPRESI I PRIMI QUATTRO, SE HAMAS RISPETTERÀ I PATTI

La Croce Rossa ha preso in consegna i dieci ostaggi "israeliani" per i quali era previsto per oggi il rilascio da parte di Hamas. Lo riferiscono il Jerusalem Post e la tv egiziana Al Qahera News dopo che il braccio armato di Hamas ha annunciato di aver rilasciato due donne con la nazionalità russa. Si tratta del sesto gruppo di ostaggi in via di rilascio durante la tregua prolungata lunedì scorso e che nelle prossime ore dovrebbe terminare.

Almeno un cittadino americano dovrebbe essere tra i rilasciati di oggi, afferma la Cnn citando una fonte israeliana e una a conoscenza della lista che è stata consegnata a Israele con i nomi degli ostaggi che saranno liberati.

Sono intanto in corso sforzi diplomatici per estendere i giorni di cessate il fuoco: secondo i termini dell'accordo, infatti, lo stop potrebbe allungarsi fino a un totale di 10 giorni, compresi i primi quattro, se Hamas rilascerà almeno altri 10 ostaggi al giorno, mentre Israele libererà altri detenuti della sicurezza in un rapporto di tre prigionieri per ogni ostaggio.

Lo Stato ebraico - che non sarebbe disposto ad andare oltre il 3 dicembre - starebbe cercando intanto di valutare "se esista una possibilità" di prorogare la pausa nelle ostilità con Hamas. Ad affermarlo un funzionario israeliano di alto livello citato dalla Cnn, dopo che il Qatar si è detto "molto ottimista" sulle possibilità che venga annunciata nelle prossime ore una proroga. La fonte ha ripetuto che Israele ritiene che non tutti gli ostaggi a Gaza siano attualmente nelle mani di Hamas. "Sappiamo che qualunque cosa decida (il capo di Hamas Yahya) Sinwar, poi accade - ha detto - Può toglierli dalle mani di altre fazioni e assicurare che l'accordo sia attuato interamente".

Secondo una fonte diplomatica citata lunedì dalla Cnn, più di 40 delle persone prese in ostaggio in Israele durante il terribile attacco del 7 ottobre di Hamas non sono nelle mani del gruppo. […]

