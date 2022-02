ANCHE I PISCHELLI HANNO LA LORO ELENA FERRANTE – LO STRANO CASO LETTERARIO DI ERIC DOOM, IN VETTA ALLE CLASSIFICHE CON DUE ROMANZI PER RAGAZZI, MA DI CUI NESSUNO CONOSCE L’IDENTITÀ – DI LEI SI SA CHE È GIOVANE, È LAUREATA IN GIURISPRUDENZA ED È EMILIANA – RILASCIA INTERVISTE SOLO AL TELEFONO E DEVE IL SUO SUCCESSO SOPRATTUTTO AI "BOOKTOKER", I GIOVANI LETTORI CHE RECENSISCONO LIBRI SU TIKTOK…

Lavinia Capritti per “Oggi”

Cosi dice a Oggi Erin Doom, la «Elena Ferrante dei ragazzi»: e in vetta alle classifiche con due romanzi, Fabbricante di lacrime e Nel modo in cui cade la neve. E, come per l’autrice de L’amica geniale, nessuno sa chi sia davvero se non quello che vuol fare sapere lei: ha meno di 30 anni ed e emiliana.

Ma se la Ferrante rilascia interviste solo via mail (salvo quella nel 2015 con i suoi editori Sandro e Sandra Ferri per The Paris Review, cosi come conferma la E/O), Erin Doom risponde al telefono. Cosi si ha la conferma, salvo colpi di scena, che dietro lo pseudomino non c’e un uomo. Sembra giovanissima; l’accento emiliano pero e praticamente inesistente. Erin Doom ha frequentato il liceo scientifico, e laureata in Giurisprudenza e l’argomento su cui ha puntato tutto e Logica e argomentazione giuridica.

Appare un’insospettabile: neppure i suoi amici e familiari immaginavano che, quando si chiudeva in camera, invece di dipingere acquerelli di piante e animali (la sua passione ufficiale), scriveva furiosamente le sue storie. Qualcosa in piu si scopre vedendo che cosa segue sul suo profilo ufficiale Instagram @erindoom_libri: ama la psicologia, i manga e, probabilmente, vive o frequenta Milano, dato che segue pure il profilo milanesissimo Conosco un posto.

Le sue storie hanno per protagoniste adolescenti che si trovano in un nuovo ambiente e conoscono ragazzi oltremodo pericolosi, nulla di nuovo dai tempi di Tre metri sopra il cielo e passando per Twilight. Perche allora e diventata un caso editoriale, anzi “il” fenomeno editoriale”, 100mila copie Fabbricante di lacrime (Fdl per i fan), primo nella classifica generale, e 30 mila il secondo volume, sempre in classifica?

Un passo indietro: Erin inizia a pubblicare Nel modo in cui cade la neve, nel 2017, sulla piattaforma Wattpad, capitolo dopo capitolo. Finisce il suo romanzo nel 2018 e raggiunge 6 milioni di visualizzazioni. Poco dopo pubblica Fdl, ma lo toglie dalla piattaforma, preferendo il self publishing su Amazon.

Dove la nota la Salani. La casa editrice le scrive via mail (Erin, che su Wattpad si chiamava ancora DreamsEater, aveva inserito una mail nel copyright). E l’inizio di un cortocircuito positivo: web (Wattpad), piu web (Amazon), piu carta (Magazzini Salani), piu web. Perche la “Erin Doommania” ha forma circolare, inizia con il web e finisce con il web. Su TikTok, i booktoker recensiscono il libro in un passaparola inesauribile.

«E cosi che l’ho conosciuta, grazie ad altri tiktoker. La sua forza e nella scrittura, sembra quasi poesia in prosa», ci dice la booktoker Ideserveabook mentre la bo- oktoker Magsbook ci conferma: «Ho conosciuto Fdl nel modo piu scontato: attraverso booktok. Tuttora non so come ringraziare: e diventato uno dei miei libri preferiti. I personaggi principali mi sono entrati nel cuore. Con Fdl ho riso, ho pianto ed ho creduto» (e dire che la scrittrice non segue e non ha mai seguito TikTok, come spiega ridendo).

Un fenomeno che fa accendere l’attenzione degli addetti ai lavori: la Sperling & Kupfer fara uscire a marzo il romanzo It ends with us. Pubblicato nel 2016 e tornato alla ribalta nel 2021 grazie ai booktoker ed e ancora nelle classifiche del New York Times.

D’altra parte la Sperling e la casa editrice del successo After, scoperto su Wattpad. Un esempio simile? La canzone di Achille di Madeline Miller: pubblicato nel 2011, e esploso ora (in classifica assieme a Circe, il secondo libro dell’autrice).

Secondo la stampa Usa, il revival e dovuto a una booktoker che ha inserito il libro in una lista di «quelli che fanno piangere». Da noi, invece, le booktoker si sono limitare a leggere Fdl o a sottolineare estratti (una fan pero si e tatuata il titolo del libro). E chi meglio del padre di tutti i romanzi young adult italiani Federico Moccia, che con Ho voglia di te vendeva 70 mila copie in un solo weekend, puo dire la parola finale?

Lo scrittore (in libreria con Beniamina Wood e il concorso ingarbugliato) riassume il successo di Erin: «Primo, il passaparola, come accadde a me quando i ragazzi facevano le fotocopie di Tre metri sopra il cielo perche non si trovava; secondo, la veridicita della storia, la sincerita con cui e scritta. Perche ci puo essere un autore misterioso, un grande battage pubblicitario, ma se la storia non regge non c’e nulla da fare».

