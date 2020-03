22 mar 2020 17:30

ANCHE PLACIDO DOMINGO È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS – LO HA ANNUNCIATO IL TENORE SU FACEBOOK: "IO E LA MIA FAMIGLIA SIAMO TUTTI IN AUTO ISOLAMENTO E ATTUALMENTE IN BUONA SALUTE, MA HO AVUTO SINTOMI COME FEBBRE E TOSSE. PER QUESTO HO DECISO DI FARE IL TEST" - "CHIEDO A TUTTI DI STARE ESTREMAMENTE ATTENTI, SEGUIRE LE LINEE GUIDA E LE NORMATIVE"