GODE SOLO LA JUVE! MA CONTE ATTACCA: "UN CALENDARIO FOLLE PER METTERCI IN DIFFICOLTA’" - GOL, ERRORI E POLEMICHE TRA ROMA E INTER – BIANCONERI A +5 SU CONTE CON UNA PARTITA IN MENO – FA DISCUTERE IL CONTATTO KOLAROV-LAUTARO MARTINEZ DA CUI NASCE L'AZIONE DEL GOL DI SPINAZZOLA - BIASIN: “SE VAI A RIVEDERE LE IMMAGINI NON PUOI CHE FISCHIARE FALLO” – RONCONE: “BELLA PARTITA. MA IL PROGETTO NON CAMBIA. VIA PALLOTTA" - VIDEO