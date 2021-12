ANCHE QUEST'ANNO AVETE RICEVUTO IL SOLITO REGALO INUTILE? SE NON RIUSCITE A RICICLARLO CON PARENTI E AMICI, CI SONO ALCUNE APP CHE FANNO AL CASO VOSTRO - SU "SUBITO" SI POSSONO FACILMENTE SCAMBIARE OGGETTI TRA PRIVATI, "EBAY" E' DA SEMPRE META PER GLI OGGETTI USATI - IL COVID HA CANCELLATO LE FESTE IN CUI SI SCAMBIAVANO PRODOTTI? C'E' UN'APP ANCHE PER QUESTO: "SWAPPYVERSE" - E PER CHI NON VUOLE SPEDIRE, PUO' USARE "NEXTDOOR" E CONTATTARE SOLO I VICINI DI CASA...

C’è chi lo chiama regifting ma la sostanza non cambia: riciclare i regali di Natale è una realtà per molti di noi (un italiano su tre secondo le stime di Confcooperative del 2020). C’è chi semplicemente li “gira” ad amici e parenti e chi invece è più evoluto e si affida ad app e piattaforme ad hoc. Qui ci occuperemo di queste ultime: le opportunità per riciclare i regali di Natale dopotutto sono parecchie e non sempre a fini di lucro. I nostri doni possono anche andare in beneficienza e rendere felice chi è meno fortunato di noi.

Cresciuto grazie alla pandemia, Subito permette uno scambio di oggetti tra privati facile e veloce. Basta postare un annuncio, meglio se corredato da foto, una breve descrizione e via, siamo pronti a vendere. Possiamo impostare una distanza massima così da fare lo scambio a mano e ricevere il denaro in contanti ma non solo. Il servizio TuttoSubito ha trasformato la piattaforma in un ecommerce. Tramite l’app possiamo ora spedire l’oggetto e ricevere il denaro così da avere una maggiore garanzia.

Ebay è da sempre una meta d’elezione per riciclare i regali di Natale. Le opzioni per la vendita sono parecchie: possiamo rivolgerci nei dintorni o arrivare in tutto il mondo, puntare allo scambio a mano o la spedizione intercontinentale. Attenzione però alle spese per l’invio: per non avere problemi consigliamo di simulare online il probabile costo e di scegliere come mercato di riferimento i Paesi dell’Unione Europea.

In epoca di pandemia meglio evitare i swap party, le feste in cui si scambiano prodotti ma c’è un’app che ne fa le veci ed è perfetta per riciclare i regali di Natale. SwappyVerse è molto intuitiva: dobbiamo solo inserire l’articolo di cui ci vogliamo sbarazzare e impostare il prezzo. L’applicazione poi ci offrirà in cambio degli oggetti di valore simile e a noi non resterà che accordarci con l’altro utente per un appuntamento.

Altra piattaforma gratuita, Vinted permette di vendere, acquistare o scambiare capi d’abbigliamento, scarpe e accessori usati. Anche qui inseriamo il prodotto e le foto (fino a 20), una breve descrizione e scegliamo una categoria (Donna, uomo, bambino, casa). A questo punto possiamo scegliere se scambiare il prodotto o venderlo. In quest’ultimo caso il denaro passerà attraverso l’app e possiamo decidere se utilizzarlo per acquisti sulla piattaforma o versarlo sul nostro conto.

Le librerie dell’usato sono un’ottima fonte per rivendere i nostri libri usati (o regalati ovviamente). In genere però il denaro ricevuto è poco e così possiamo cambiare strada. Acciobooks è un sito italiano per il book sharing, ovvero permette di scambiare libri con gli utenti. Basta postare i propri, scegliere quelli altri e poi organizzare lo scambio. La spedizione è molto economica visto che i libri godono di una tariffa agevolata (“Piego di libro”): solo 1,28 euro fino a due chilogrammi.

NextDoor è nata come app di vicinato. Permette di contattare chi abita nella nostra zona o nel medesimo quartiere ma dà anche buone opportunità di “riciclaggio” (o regifting, se si preferisce). Qui infatti possiamo postare i beni che vogliamo vendere (C’è un’apposita sezione chiamata Occasioni) o donare e rispondere alle richieste di privati o associazioni.

Arrivata a settembre 2021 in Italia, questa app nata in Spagna utilizza la geolocalizzazione per far incontrare, anche di persona, venditori e acquirenti, altrimenti per le spedizioni si è affidata a Poste Italiane. Si può vendere ed acquistare di tutto, dagli oggetti agli abiti, dalle biciclette ai pesi per la palestra.