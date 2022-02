ANCHE I "LIBERAL" SCOPANO – IL PRESIDENTE DELLA "CNN", JEFF ZUCKER, SI E' DIMESSO PER VIA DI UNA RELAZIONE SEGRETA CON UN'ALTRA DIRIGENTE DEL NETWORK, LA STORIA DURAVA DA TEMPO MA ERA STATA TENUTA BEN NASCOSTA. POI È VENUTA ALLA LUCE DURANTE LE INDAGINI SULL'ANCHORMAN CHRIS CUOMO (FRATELLO DELL'EX GOVERNATORE DI NEW YORK, ANDREW) - LA LETTERA ALLO STAFF: "LA RELAZIONE SI E' EVOLUTA NEGLI ULTIMI ANNI. MI E' STATO CHIESTO DI RIVELARLO QUANDO E' INIZIATA, MA NON L'HO FATTO. HO SBAGLIATO" - I GIORNALISTI DELLA RETE SONO INFURIATI

Dagotraduzione dal Daily Beast

Jeff Zucker

Il presidente della CNN Jeff Zucker ha annunciato mercoledì che si dimetterà per via di una relazione romantica con la sua "collega più stretta", scioccando molti colleghi.

«Come parte dell'indagine sul mandato di Chris Cuomo alla CNN, mi è stato chiesto di una relazione consensuale con la mia collega più stretta, qualcuno con cui ho lavorato per più di 20 anni», ha scritto Zucker in una scioccante nota allo staff mercoledì mattina. «Ho riconosciuto che la relazione si è evoluta negli ultimi anni. Mi è stato richiesto di rivelarlo quando è iniziata, ma non l'ho fatto. Ho sbagliato. Di conseguenza, mi dimetto oggi».

Jeff Zucker 2

Sebbene Zucker non abbia nominato la «collega stretta» con cui condivide una relazione, la CNN ha riferito che era Allison Gollust, chief marketing officer della CNN, che rimarrà con la rete.

«Ho accettato le dimissioni di Jeff Zucker da Presidente di WarnerMedia News and Sports e Presidente di CNN Worldwide. Ringraziamo Jeff per i suoi contributi negli ultimi 9 anni», ha aggiunto Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, in un promemoria per tutto il personale ottenuto da The Daily Beast. «A breve annunceremo un piano di leadership ad interim. Entrambe queste organizzazioni sono al vertice dei rispettivi giochi e sono ben preparate per i loro prossimi capitoli».

Allison Gollust 2

Le reazioni immediate dall'interno della CNN andavano dallo shock all'indignazione. «La gente è incazzata» per la cacciata di Zucker, ha detto al Daily Beast un dirigente della CNN. «Nessuno pensa che la punizione sia adatta al crimine».

«Sono venuto in questa rete con Jeff», ha detto al Daily Beast l'analista politico della CNN ed ex conduttore SE Cupp. «Non conosco questa rete senza Jeff. Una straordinaria svolta degli eventi e un futuro sconosciuto».

La collega della CNN in onda Ana Navarro ha aggiunto: «Ho un rispetto e un affetto incredibili per Jeff Zucker», ha detto. «Quando i rappresentanti di Trump gli hanno fatto pressioni per licenziarmi, in pratica ha detto loro di andare a farsi fottere. Ha difeso fermamente me e gli altri della rete che erano bersagli di Trump anche quando era difficile e portava conseguenze. Amo il ragazzo».

Allison Gollust