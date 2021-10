ANCHE I ROLLING STONES SI PIEGANO AL POLITICAMENTE CORRETTO: NON ESEGUIRANNO PIU' "BROWN SUGAR" PER VIA DEI RIFERIMENTI ALLA SCHIAVITU' - LA CANZONE E' STATA SCRITTA NEL 1969 E DA ALLORA E' STATA ESEGUITA 1.136 VOLTE - IL TESTO E' CONTROVERSO E FIN DALLA SUA PUBBLICAZIONE LA BAND HA CERCATO DI SMORZARNE I TONI - IL TITOLO DOVEVA ESSERE "BLACK PUSSY", E LE PAROLE "RAGAZZA NERA" SONO STATE SUBITO SOSTITUITE CON "GIOVANE RAGAZZA", MA LE CRITICHE ULTIMAMENTE SI SONO FATTE FEROCI E... - VIDEO

Mick Jagger e Keith Richards hanno annunciato che I Rolling Stones smetteranno di eseguire il brano “Brown Sugar” per via dei riferimenti alla schiavitù.

La hit, scritta nel 1969, è stata un punto fermo dei loro concerti dal vivo da quando ha è uscita, 50 anni fa, ed è la seconda canzone più suonata del loro catalogo dopo Jumpin’ Jack Flash, eseguita ben 1.136 volte secondo la rivista Rolling Stone.

Da quando hanno debuttato nel nuovo tour, il 26 settembre, la band ha evitato di suonare la canzone. L’ultima volta che l’hanno eseguita è stata il 30 agosto 2019 all’Hard Rock Stadium di Miami in Florida.

Interrogato dal Los Angeles Times, Mick Jagger ha detto che hanno deciso di prendersi una pausa dalla canzone. «Abbiamo suonato “Brown Sugar” tutte le sere dal 1970, per cui abbiamo pensato, lasciamola fuori e vediamo come va».

Keith Richards, che ha scritto la canzone con Jagger durante una sessione del 1969 allo studio Muscle Shoals in Alabama, si è detto sorpreso dal recente disagio per i testi, dal momento che si trattava di una storia grottesca sulla schiavitù, lo stupro e la violenza sessuale. «Non avevano capito che era una canzone sugli orrori della schiavitù? Ma stanno cercando di seppellirla. Al momento non voglio entrare in conflitto con questa merda. Ma spero che saremo in grado di resuscitarla».

La canzone è stata controversa fin dall'inizio e la band ha spesso cercato di abbassare i toni del testo. Originariamente era intitolata "Black Pussy", ma Jagger decise che il titolo era troppo "grintoso".

La frase originale era: “Brown Sugar, come mai hai un sapore così buono? / Ah, adesso mi fa venire voglia di zucchero di canna, proprio come dovrebbe fare una ragazza di colore”.

La band nelle registrazioni successive ha scambiato le parole "ragazza nera" con "giovane ragazza". Jagger ha spiegato in un'intervista nel 1995 che era a disagio con i testi.

«Dio sa di cosa parlo in quella canzone», ha detto Jagger, in un'intervista del 1995. «È un tale guazzabuglio. Tutte le brutte faccende in una volta sola».

La canzone è stata scritta in 45 minuti e Jagger l'ha descritta come «una cosa molto istantanea». «Non scriverei mai quella canzone ora», ha detto. «Probabilmente mi censurerei. Pensavo: 'Oh Dio, non posso. Devo smettere. Non posso semplicemente scrivere crudo in questo modo’».

Il classico è stato oggetto di controversie negli ultimi anni: nel 2015 Vulture che ha descritto la canzone come «grossolana, sessista e straordinariamente offensiva nei confronti delle donne di colore». Scrivendo sul Chicago Tribune del successo del 2019, il produttore musicale Ian Brennan ha dichiarato: «Il problema oggi non è che abbiano mai scritto la canzone. Né che l'abbiano mai cantata. La colpa è che continuano a cantarla».

Si pensa comunemente che Brown Sugar sia stato scritto da Jagger per la sua ex amante Marsha Hunt. Hunt, che ha dato alla luce il primo figlio di Jagger, Karis, è una cantante nata in America che è considerata l'ispirazione per il classico del 1971 degli Stones.

