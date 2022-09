ANCHE LA ROMAGNA PIEGATA DAL MALTEMPO – IL VENTO OLTRE I 150 CHILOMETRI ORARI HA ROTTO GLI ORMEGGI DI UNA NAVE CROCIERA NEL PORTO DI RAVENNA – LA VIKING SEA, CON A BORDO 200 PERSONE, HA RISCHIATO DI FINIRE CONTRO LA SCOGLIERA. SONO SERVITE 4 ORE PER IL RECUPERO CON IL RIMORCHIATORE – VIDEO

Le forti raffiche di vento, nell’ondata di maltempo che ha investito, dopo le Marche, l’Emilia Romagna, hanno raggiunto sulla Riviera romagnola una velocità prossima ai 150 chilometri orari. Una potenza impressionante, a Ravenna la nave da crociera Viking Seaha rotto gli ormeggi al terminal crociere di Porto Corsini. Il giorno precedente, il 16 settembre, era partita dal porto di Chioggia in anticipo proprio per evitare di trovarsi in mare nelle ore in cui erano previste le condizioni meteo più avverse.

Ma neppure in porto è rimasta al sicuro: il vento l’ha sospinta lontano dalla banchina ed è stato necessario procedere a un intervento congiunto e straordinario di Capitaneria e tecnici nautici per metterla in sicurezza. Per rendersi conto di quanto fossero impetuose le raffiche è sufficiente pensare al peso - 48mila tonnellate - e alla lunghezza - 227 metri - della nave.

Durante le operazioni di recupero da parte di alcuni rimorchiatori - durate circa quattro ore - 870 passeggeri si trovavano a bordo della nave, oltre a 200 membri dell’equipaggio, per un totale di quasi mille persone. Tanta paura ma nessun danno sia all’imbarcazione che alle persone. Intanto, l’autorità marittima ha imposto che la nave resti in porto fino a quando non saranno appurate le dinamiche esatte di quanto accaduto. Ispezioni nel corso delle prossime ore.

Il ringraziamento del prefetto

Il porto di Ravenna ha affidato a una nota «un sentito ringraziamento alla Capitaneria di Porto, ai piloti, ai piloti dei rimorchiatori ed ormeggiatori per la pronta risposta data, consentendo di affrontare con sicurezza e celerità una situazione del tutto eccezionale. Un grazie anche al terminalista e a tutta la comunità portuale che ha compreso le difficoltà generate per il porto e per la nave ormeggiata al terminal passeggeri, da queste eccezionali condizioni meteo».

Anche il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha espresso il suo plauso alla gestione dell’emergenza: «Grazie al grande lavoro e alla professionalità della Capitaneria e di tutti i servizi tecnico-nautici del Porto. Sono grato a tutta la macchina della protezione civile che ha risposto con efficienza allo stato di allerta». L’emergenza a Ravenna ha interessato anche le aree meno a ridosso del mare.

Durante la giornata ci sono stati 180 interventi dei Vigili del Fuoco per rimozione di alberi e cavi crollati, ma anche per liberare sedi stradali e aiutare persone impossibilitate ad uscire. Sono in coda oltre un centinaio di interventi, che hanno richiesto più del doppio dei vigili del fuoco che operano in ordinario.

