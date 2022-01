ANCHE L’AMORE HA UN PREZZO – LA TELEFONATA DI DANIELA AI “LUNATICI”: “'A NATALE SONO RIMASTA SOLA CON IL PADRE DEL MIO FIDANZATO CHE MI HA DETTO CHE DA QUANDO IO SONO ARRIVATA NELLA SUA VITA IL FIGLIO È UN DISASTRO. NON STUDIA PIÙ, ALL'UNIVERSITÀ È RIMASTO INDIETRO, È SEMPRE DISTRATTO. PER QUESTO MI HA OFFERTO 20 000 EURO AD UNA SOLA CONDIZIONE. LASCIARLO. E IO… “

Da “I Lunatici – Radio2”

'A Natale sono rimasta sola con il padre del mio fidanzato che mi ha detto che da quando io sono arrivata nella sua vita il figlio è un disastro. Non studia più, all'università è rimasto indietro, è sempre distratto. Per questo mi ha offerto 20 000 euro ad una sola condizione. Lasciarlo. Io a lui voglio bene ma ho 24 anni e questa cifra mi farebbe comodo. E poi ci sono rimasta davvero malissimo'. Firmato Daniela

Su Radio2 (e Rai2) come sempre da mezzanotte in poi dal lunedì al venerdì ci sono I Lunatici. Il programma ormai cult delle notti italiane vive di storie spesso destinate a far discutere ma questa, che ha sorpreso per primi i conduttori del format Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha alimentato un dibattito andato avanti fino alle quattro del mattino con centinaia di chiamate e messaggi da parte di ascoltatrici e ascoltatori.

Se qualcuno consigliava alla ragazza di prendere i soldi e sparire, altri di prenderli e dividerli con il fidanzato, alcuni, tra cui i conduttori la invitavano a fare attenzione e a valutare bene le prossime mosse. Perchè l'amore non ha prezzo.

La cosa davvero incredibile è che storie come questa non sono poi così rare. In molti hanno raccontato di aver subito enormi ingerenze da parte delle famiglie, loro o del partner, per troncare una relazione.

Andrea, che ha chiamato verso l'una e mezza, ha raccontato; "Anche mio figlio aveva perso la testa per una donna negli anni dell'università. Gli dissi che o la lasciava e continuava a studiare oppure si doveva trovare un lavoro. Alla fine l'ha lasciata". ''Ma poi si è laureato? - hanno domandato i conduttori - ''No'', ha concluso lui. Evidentemente non era destino.

Tra le tante testimonianze anche quella di Marinella. ''Tanti anni fa stavo con un ragazzo ma la sua famiglia mi accusava di non essere alla loro altezza. Mi hanno offerto di tutto pur di lasciarlo ma mi sono allontanata senza prendere niente''. Quante storie sussurrate nella notte di un Paese sempre più insonne...

