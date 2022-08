MAMMA LI TURCI! UNA "BRUTTA CADUTA" PER PAOLA TURCI, RICOVERATA IN OSPEDALE PER TRAUMA CRANICO. ANNULLATO IL CONCERTO DI QUESTA SERA A FORLÌ. AL MOMENTO NON E’ TRAPELATO NULLA SULLE CAUSE DELL’INCIDENTE E SU DOVE E’ AVVENUTO- IL COMMENTO DELLA MOGLIE FRANCESCA PASCALE: “DOPO UNO SPAVENTO IMPROVVISO, IL PEGGIO È PASSATO. ANIMA GRANDE, TI AMO".