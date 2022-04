ANCHE SAPER VENDERE ARIA FRITTA E' UN'ARTE - UN COLLEZIONISTA EUROPEO HA SBORSATO 1,2 MILIONI DI DOLLARI PER ACQUISTARE LA RICEVUTA DI UNO DEI PEZZI DI "ARTE INVISIBILE" DI YVES KLEIN - A FINE ANNI '50 L'ARTISTA FRANCESE DECISE DI OFFRIRE L'OPPORTUNITA' DI ACQUISTARE "ZONE DI SENSIBILITA' PITTORICA IMMATERIALI" IN CAMBIO DI LINGOTTI D'ORO E DI UNA RICEVUTA, CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE POI BRUCIATA, MA...

Dagotraduzione dal Guardian

La ricevuta di Klein 2

Quanto paghereste per niente? Per un collezionista d'arte privato europeo, 1,2 milioni di dollari. È l'importo che ha pagato in una recente asta di Sotheby's a Parigi per una ricevuta scritta dall'artista francese Yves Klein per dimostrare la proprietà di uno dei suoi pezzi di “arte invisibile”, ora definito dai collezionisti come un precursore degli NFT.

Klein, una figura chiave del movimento francese del nuovo realismo fondato negli anni '60, è stato un pioniere della performance art. Nel 1958 ha lanciato The Void, una mostra in cui ha posizionato un armadietto in una stanza vuota. È stata un successo, e migliaia di visitatori si sono presentati alla galleria parigina per lo più vuota.

La ricevuta di Klein

Poco dopo, Klein ha deciso di offrire ai collezionisti l'opportunità di acquistare "zone" invisibili in cambio di lingotti d'oro. Ogni acquisto di una delle Zone di sensibilità pittorica immateriale di Klein veniva fornito con una ricevuta, che esortava gli acquirenti a bruciarla.

Secondo Smithsonian Magazine, l'incendio faceva parte di un rituale in cui Klein voleva che i collezionisti si affermassero come "proprietari definitivi" delle loro "zone". Klein aveva scaricato metà del pagamento in oro nella Senna e aveva bruciato le ricevute circondato da testimoni.

Uno dei collezionisti, Jacques Kugel, si rifiutò di bruciare la sua ricevuta. È diventato un prezioso pezzo d'arte a sé stante, esposto in varie istituzioni culturali come il Centre Pompidou di Parigi e la Hayward Gallery di Londra.

YVES KLEIN

Loïc Malle, un ex gallerista, alla fine acquistò la ricevuta e la mise all'asta insieme ad altri oggetti della sua collezione privata.

La ricevuta misura meno di 20 centrimetri di larghezza ed è disegnata per imitare un assegno bancario. Presenta la firma di Klein in basso a destra ed è datata 7 dicembre 1959.

«Alcuni hanno paragonato il trasferimento di una zona di sensibilità e l'invenzione delle ricevute come un antenato della NFT, che a sua volta consente lo scambio di opere immateriali», ha scritto Sotheby's nel suo catalogo d'asta.

yves klein venus bleue

«Le Zone erano l'apoteosi della ricerca di una vita di Klein per creare un'opera d'arte che fosse “una percezione diretta e immediata - un'assimilazione senza alcun effetto, alcun trucco o inganno”. In altre parole, mirava a trasmettere direttamente il potere della pittura - la sua sensibilità - senza dipendere dal dipinto-artefatto per agire come mezzo», ha aggiunto.

«Klein ha considerato a lungo come esattamente queste Zone... dovessero essere vendute. Alla fine, ha optato per un sistema che è il precursore spirituale del modello che stiamo vedendo utilizzato per la vendita di arte digitale tramite NFT: ha creato un artefatto separato per l'aspetto finanziario dell'opera d'arte. Questa è stata l'umile, ma brillante, ricevuta».

Per la prima volta in assoluto, Sotheby's ha accettato pagamenti in criptovaluta per l'opera d'arte. Secondo Smithsonian, la vendita ha superato l'intervallo stimato iniziale da 300.000 a 500.000 dollari e invece è stata venduta a 1,2 milioni di dollari al netto delle commissioni.

La casa d'aste ha affermato che l'individuo che ha acquistato la ricevuta è un "collezionista privato europeo" e che è "troppo presto per dire" se pagherà tramite criptovalute.