5 giu 2024 15:20

ANCHE IN SPAGNA LA LOTTA POLITICA SI DECIDE IN TRIBUNALE – IL PREMIER PEDRO SANCHEZ DENUNCIA IL “COLPO BASSO”, A POCHI GIORNI DAL VOTO, DELLA CONVOCAZIONE IN TRIBUNALE DELLA MOGLIE BEGOÑA GÓMEZ, INDAGATA PER PRESUNTO TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE E CORRUZIONE IN AFFARI: “QUELLO CHE NON HANNO OTTENUTO ALLE URNE, STANNO CERCANDO DI OTTENERLO IN MODO ILLEGITTIMO” – IL PROCEDIMENTO È STATO AVVIATO IN SEGUITO ALLA DENUNCIA DEL SINDACATO DI DESTRA “MANOS LIMPIAS” E NONOSTANTE LA PROCURA GENERALE AVESSE CHIESTO L'ARCHIVIAZIONE…