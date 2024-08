E ANCHE ST’OLIMPIADE SE LA SEMO LEVATA DALLE PALLE – TOM CRUISE SI LANCIA DAL TETTO, MA NIENTE CENE LGBT O DONNE BARBUTE IN RIVA ALLA SENNA: PER LA CERIMONIA DI CHIUSURA DI PARIGI 2024 SI TORNA ALLA TRADIZIONE E GLI ATLETI SI RIPRENDONO IL LORO SPAZIO – L’ATTORE AMERICANO FA IL SUO SHOW PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE CON LOS ANGELES, CHE OSPITERÀ I GIOCHI NEL 2028 - VIDEO

ROSSELLA FIAMINGO - GREGORIO PALTRINIERI - CERIMONIA CHIUSURA PARIGI 2024

Con il cielo tinto dall'arancione del tramonto di Parigi, il nuotatore Leon Marchand (4 ori e

un bronzo) ha spento la lanterna olimpica che si riaccenderà tra quattro anni, nel 2028 a Los Angeles, passando prima però dai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 ( XXXIII edizione delle Olimpiadi moderne) è una grande festa, colorata da 205 bandiere che hanno sfilato una dopo l'altra […]

le azzurre e gli azzurri, capitanati dalla coppia, nella vita e nello sport, Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri […] tornano a casa consegnando all'Italia il risultato straordinario di 40 medaglie. […] È degli Stati Uniti il primo posto nel medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l'ingresso degli atleti e delle atlete, lo Stade de France si anima con un mega karaoke che ha coinvolto i circa 9mila sportivi presenti insieme al pubblico. Si canta da «Champs Elysées» a «Freed from desire» della cantautrice italiana Gala, passando per «We are the champions».

tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 1

Dopo la premiazione delle atlete della maratona, ha inizio la seconda parte della cerimonia. Lo Stade de France che abbiamo visto per tutte le Olimpiadi sempre illuminato, s'immerge nel buio. È la notte dello spettacolo intitolato Records, che racconta un mondo futuristico in cui i Giochi Olimpici rischiano di non esserci più. Ma grazie all'incontro tra lo spirito olimpico e il tedoforo del futuro, la fiamma olimpica è salva e i cinque cerchi dei cinque continenti tornano a splendere in cielo.

tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 2

Il momento subito successivo è quello in cui si può dire che la festa comincia davvero. Al centro dello Stade de France arrivano gli iconici Phoenix […]. Poi la cantante belga Angèle e infine gli Air che si uniscono ai Phoenix e non muoversi sulle loro note è impossibile.

[…] Dopo la consegna della bandiera delle Olimpiadi alle sindaca di Los Angeles Karen Ruth Bass, prende la scena la cantante californiano H.E.R (Gabriella Sarmiento Wilson) e l'inno degli Stati Uniti riempie lo stadio. Subito dopo è la missione impossibile di Tom Cruise a prendersi tutta la scena.

[…] l'attore americano […] ha preso in consegna la bandiera olimpica, dopo essersi lanciato dal tetto dello Stade de France ed essere sfrecciato via in sella a una moto (anche se senza il casco) attraverso le strade di Parigi. […]

Una lunga staffetta di campioni consegna la bandiera a Los Angeles e parte così il finale della Cerimonia tutto ambientato a due passi dal mare. È il prologo di Los Angeles 2028: ci sono subito i Red Hot Chili Peppers scatenati poi arriva Billie Eilish e con la sua voce incanta tutto e tutti. A chiudere arriva Snoop Dogg, sempre presente alle gare di Parigi. LA 2028 sembra già pronto a cominciare.

