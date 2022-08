E ANCHE STO MASCHIO NELLA MANICA CE LO SIAMO GIOCATO – È FINITA LA "RELAZIONE", A MISURA DI TELEOBIETTIVO, TRA MICHELLE HUNZIKER E IL CHIRURGO SARDO GIOVANNI ANGIOLINI: A SGANCIARE LA BOMBETTA È STATO IL SETTIMANALE “CHI”, CHE AVEVA IMMORTALATO I DUE PICCIONCINI PER LE STRADE DI PARIGI E IN POSIZIONI HOT SU UNO YACHT IN SARDEGNA – I MALIGNI GIÀ TEMPO VOCIFERAVANO CHE FOSSERO SOLTANTO SLINGUAZZAMENTI DA COPERTINA...

Federica Bandirali per www.corriere.it

MICHELLE HUNZIKER A PORTO ROTONDO CON GIOVANNI ANGIOLINI

Relazione finita tra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini: lo scoop arriva dal settimanale «Chi», in edicola mercoledì 24 agosto. «Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti», aveva dichiarato al settimanale Mondadori: ora, dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l’incontro in un hotel di Milano e la fuga d’amore a Parigi, la conduttrice dimentica l’ex concorrente del Grande Fratello 2015. Fonti vicine alla presentatrice che si è appena separata da Tomaso Trussardi raccontano a Chi che «Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare», confidando di aver perdonato sé stessa e l’’ex marito.

michelle hunziker giovanni angiolini 4

Su Instagram le storie con Eros

La loro storia, durata meno di un’estate, è già finita: intanto, la Hunziker si trova in Franciacorta, in un resort vicino all’ex marito, Eros Ramazzotti e insieme si divertono a postare storie insieme. Anno di cambiamenti per Michelle che, da sposata, abitava con il marito in una villa a Bergamo. Ma di recente la nota conduttrice tv ha condiviso alcune immagini di un nuovo appartamento con vista sui grattacieli di CityLife a Milano.

