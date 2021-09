24 set 2021 10:28

ANCHE I TALEBANI HANNO FATTO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: TORNERANNO ALLE ESECUZIONI DEI CONDANNATI PER OMICIDIO E LE AMPUTAZIONI DELLE MANI E DEI PIEDI DEI CONDANNATI PER FURTO, ANCHE SE FORSE NON IN PUBBLICO…