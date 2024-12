ANCHE IL TURISMO È GUERRA – LA PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO, MARIA ZAKHAROVA, INVITA I CITTADINI RUSSI A NON VIAGGIARE NEGLI USA: “RISCHIATE DI ESSERE BRACCATI. I VIAGGI A TITOLO PRIVATO SONO PIENI DI RISCHI” – I DIPLOMATICI DEL CREMLINO AFFERMANO CHE LE RELAZIONI SIANO AL LIVELLO PEGGIORE DALLA CRISI DEI MISSILI DI CUBA - COME CAMBIANO I TEMPI: LA ZAKHAROVA NEL 2005 SCELSE NEW YORK PER IL SUO MATRIMONIO CON ANDREI MAKAROV, E SI FECE FOTOGRAFARE IN POSE SEXY E SUPER CAFONE...

C’ERA UNA VODKA – LA PORTAVOCE DI SERGEI LAVROV, MARIA ZAKHAROVA, È UNA DELLE VOCI PIÙ DURE CONTRO L’OCCIDENTE E GLI USA, MA NEL 2005 SCELSE NEW YORK PER IL SUO MATRIMONIO CON ANDREI MAKAROV. I DUE SPOSINI RUSSI SI FECERO FOTOGRAFARE IN POSE SEXY E SUPER-CAFONE IN GIRO PER LA GRANDE MELA. MA COM’È POSSIBILE CHE IL CREMLINO NON ABBIA CHIESTO (E OTTENUTO) LA RIMOZIONE QUELLE IMMAGINI IMBARAZZANTI?

LA RUSSIA DICE AI SUOI CITTADINI: EVITATE I VIAGGI IN OCCIDENTE

Traduzione dell’articolo di Dmitry Antonov and Guy Faulconbridge per Reuters

FOTO DEL MATRIMONIO DI MARIA ZAKHAROVA

Mercoledì la Russia ha dichiarato che le relazioni con Washington sono talmente conflittuali che i cittadini russi non dovrebbero recarsi negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni Paesi dell'UE nelle prossime settimane perché rischiano di essere “braccati” dalle autorità statunitensi.

I diplomatici russi e statunitensi affermano che le relazioni sono peggiori che in qualsiasi altro momento dalla crisi dei missili di Cuba del 1962, quando le due superpotenze della Guerra Fredda si avvicinarono a una guerra nucleare intenzionale a causa di un confronto sulla guerra in Ucraina.

le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 10

“Nel contesto del crescente confronto nelle relazioni russo-americane, che stanno barcollando sull'orlo della rottura per colpa di Washington, i viaggi negli Stati Uniti d'America a titolo privato o per necessità ufficiale sono irti di gravi rischi”, ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, in una conferenza stampa.

“Vi invitiamo a continuare ad astenervi dai viaggi negli Stati Uniti d'America e negli Stati satelliti alleati, compresi, innanzitutto, il Canada e, con poche eccezioni, i Paesi dell'Unione Europea, durante queste festività”, ha dichiarato.

Sia Mosca che Washington affermano che i loro cittadini sono stati imprigionati ingiustamente e che i loro diplomatici sono stati sempre più molestati a causa dell'inasprimento delle relazioni, anche se entrambi difendono le condanne dei loro sistemi giudiziari.

Alcuni russi sono in carcere negli Stati Uniti e decine di cittadini statunitensi sono in carcere in Russia, condannati per una serie di reati che vanno dallo spionaggio al teppismo, anche dopo il più grande scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti dai tempi della Guerra Fredda.

le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 4

“I nostri cittadini sono diventati oggetto di caccia da parte delle autorità americane e dei servizi speciali statunitensi”, ha detto la Zakharova senza approfondire.

Considerare uno scambio di prigionieri?

Il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha dichiarato martedì alla NBC News che la Russia sarebbe “sicuramente pronta a prendere in considerazione” un altro scambio di prigionieri, simile a quello avvenuto ad agosto che ha coinvolto il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich e l'ex marine americano Paul Whelan.

Il Cremlino ha affermato che l'amministrazione uscente del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta aumentando la tensione con la Russia in vista dell'insediamento di Donald Trump e ha messo in guardia dai rischi di una guerra più ampia.

le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 5

“È ovvio che l'attuale amministrazione seguirà questa strada e cercherà di lasciare questa eredità. Come e in che modo lo vedremo insieme”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno sostenuto l'Ucraina con centinaia di miliardi di dollari di armi e aiuti e hanno promesso di sconfiggere le forze russe e quello che i leader occidentali considerano un accaparramento di terre in stile imperiale da parte di Mosca.

le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 7

Il Presidente Vladimir Putin afferma che un Occidente arrogante, guidato dagli Stati Uniti, ha ignorato gli interessi post-sovietici della Russia, ha cercato di attirare l'Ucraina nella sua orbita dal 2014 e poi ha usato l'Ucraina per combattere una guerra per procura volta a indebolire - e infine distruggere - la Russia.

La Casa Bianca ha affermato che sta solo difendendo gli interessi degli Stati Uniti nel fornire armi all'Ucraina. Trump ha giurato di porre rapidamente fine alla guerra e ha affermato di avere buoni rapporti con Putin, il quale sostiene che alcune parti dell'Ucraina sono di diritto russo, una posizione che Kyiv respinge.

