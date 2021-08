23 ago 2021 09:55

ANCHE I VACCINI SONO ANDATI IN VACANZA - AD AGOSTO LA VACCINAZIONE E' ANDATA SPEDITA SOLO PER I PIU' GIOVANI, NONOSTANTE SIANO DA PROTEGGERE ANCORA 4 MILIONI DI OVER 50 - MASSIMO GALLI: "L'IMMUNITA' DI GREGGE E' UN CONCETTO IMPRECISO, PERCHE' QUESTO VIRUS GIRA, MOLTO MENO, ANCHE TRA I VACCINATI. E QUINDI BISOGNA TENDERE A PROTEGGERE IL 100% DEI FRAGILI"... - A QUESTO RITMO CI VORRANNO ALTRI CINQUE MESI DI SOMMINISTRAZIONI PER...