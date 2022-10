17 ott 2022 13:10

ANCHE ZUCKERBERG HA CAPITO CHE LA GENTE NON VUOLE LEGGERE LE NOTIZIE SU FACEBOOK - META HA ANNUNCIATO CHE INTERROMPERÀ IL SUPPORTO PER IL FORMATO "INSTANT ARTICLES", LANCIATO NEL 2015 PER PERMETTERE DI ACCEDERE A SITI WEB CHE POSTANO LINK A NOTIZIE SULLA PIATTAFORMA, SENZA CHE VENGA APERTO UN BROWSER - "NON HA SENSO INVESTIRE IN AREE CHE NON SI ALLINEANO CON LE PREFERENZE DEGLI ISCRITTI" - META HA SPOSTATO PARTE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEZIONE NEWS VERSO ALTRE DIVISIONI, COME…