Attacco ospedale Kabul 7 Attacco ospedale Kabul Attacco ospedale Kabul 6 Attacco ospedale Kabul 8
ANCORA CONVINTI CHE IL PROBLEMA SIANO I TALEBANI? - UN COMMANDO DI SEI TERRORISTI DELL'ISIS-K HA ATTACCATO IL VECCHIO OSPEDALE MILITARE, 400 LETTI UTILIZZATI OGGI DAI COMBATTENTI TALEBANI - UNA PRIMA ESPLOSIONE, FORSE DI UN KAMIKAZE IN MOTO, A CUI E' SEGUITA UNA BATTAGLIA INTENSA A COLPI DI MITRA E BOMBE A MANO, CHE SI E' ESTESA PER TUTTO IL QUARTIERE - IL PRIMO BILANCIO E' STATO DI 25 MORTI E UNA CINQUANTINA DI FERITI...-
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UNA BRUTTA GRANA PER GRANATI - L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI “ANAS INTERNATIONAL ENTERPRISE”, STEFANO GRANATI, È FINITO SOTTO INCHIESTA INSIEME A BERNANDO MAGRI, EX AMMINISTRATORE DELEGATO - L’ACCUSA È DI CONCORSO IN TRUFFA PER UN PRESUNTO RAGGIRO ORCHESTRATO DAI DUE TOP MANAGER, CHE HA SCAVATO UNA VORAGINE DI SEI MILIONI DI EURO NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ, PER VIA DI UN AFFARE (ANDATO MALE) IN QATAR…
NIENTE PORNO, È NOVEMBRE! - “NO NUT NOVEMBER” È LA SFIDA VIRALE DOVE GLI ADOLESCENTI DI TUTTO IL MONDO CERCANO DI PRATICARE L’ASTINENZA SESSUALE PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE – LE REGOLE SONO SEMPLICI: NIENTE PORNO O SESSO PER TRENTA GIORNI PER I MASCHI - LA SFIDA È NATA NEL 2011 ED È UNA RISPOSTA ALLA DIPENDENZA DALLA PORNOGRAFIA DILAGANTE TRA I GIOVANI, MA È ANCHE UN’INIZIATIVA PER RACCOGLIERE FONDI PER BENEFICENZE – PER GLI ESPERTI CI SONO ANCHE DEI BENEFICI FISICI E PSICOLOGICI ALL’ASTINENZA, COME…
"TRA WANDA NARA E ICARDI STAVOLTA È FINITA DAVVERO" - LA STAMPA ARGENTINA PARLA DI UN'ALTRA BUFERA: LA DONNA È VOLATA A MILANO, MENTRE IL BOMBER TESTOSTERONICO SI È TOLTO DAI SOCIAL - A CAUSARE LA ROTTURA DEFINITIVA ANCORA LA CHINA SUAREZ CHE AVREBBE INCONTRATO MAURITO IN UN HOTEL DI PARIGI E GLI AVREBBE INVIATO UN VIDEO HOT - LA MAIL CON I DETTAGLI DEL TRADIMENTO E LE VOCI SU ICARDI CHE CI AVREBBE PROVATO CON UN’ALTRA DONNA, LA MODELLA ROCIO GUIRAO DIAZ…
CAFONALINO COLOMBIANO - INAUGURATA A VILLA BORGHESE, A ROMA, LA VIA INTITOLATA A GABRIEL GARCÍA MARQUEZ - ALLA CERIMONIA NELLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C'ERA LA VICEPRESIDENTE DELLA COLOMBIA, MARTA LUCIA RAMIREZ, E POI LA SOLITA COMPAGNIA DI PREZZEMOLINI DEI BUFFET: PECORARIO SCANIO, JIMMY GHIONE, L'EX DIFENSORE DELL'INTER IVAN RAMIRO CORDOBA, PIER FERDINANDO CASINI, LA REGINA DEI SALOTTI MARISELA FEDERICI… - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
VOLETE DIMAGRIRE SENZA RINUNCIARE ALLA CIOCCOLATA? BASTA MANGIARLA LA MATTINA O LA SERA! – UNO STUDIO HA RIVELATO CHE MANGIARE CIOCCOLATA IN QUESTE FASI DELLA GIORNATA NON CAUSA UN AUMENTO DEL PESO, AUMENTA LA CAPACITÀ DI BRUCIARE I GRASSI E RIDUCE I LIVELLI DI CORTISOLO, L'ORMONE DELLO STRESS – INOLTRE, IL CIOCCOLATO FONDENTE AIUTA A COMBATTERE L’INVECCHIAMENTO E L’ARTERIOSCLEROSI GRAZIE AI SUOI ANTIOSSIDANTI – I MOTIVI DIETRO QUESTO “PICCOLO MIRACOLO” SAREBBERO…