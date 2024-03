21 mar 2024 16:15

ANCORA GUAI PER LA FIGLIA DI NADIA BENGALA – DIANA SCHIVARDI È ACCUSATA DI TENTATA RAPINA IMPROPRIA, TENTATO FURTO AGGRAVATO E LESIONI AGGRAVATE: IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO DI ROMA, PER DUE VOLTE, SI È INFILATA IN AUTO CHE FACEVANO RIFORNIMENTO, AGGREDENDO CHI LE HA INTIMATO DI SCENDERE E DANNEGGIANDO IL COFANO E LO SPECCHIETTO DI UNA MACCHINA – LO SCORSO AGOSTO LA 28ENNE ERA STATA ARRESTATA PER…