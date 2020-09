E ANCORA NON C’E’ L’EFFETTO DELLE SCUOLE: IL BOLLETTINO REGISTRA UNA IMPENNATA DI NUOVI CONTAGI: +1907 (E CON MENO TAMPONI), 10 I DECESSI - NUMERI IN LIEVE CALO PER LE TERAPIE INTENSIVE...

Da open.online

Sono 10 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 17 settembre, l’aumento era stato di 13, un numero poco più alto del dato registrato due giorni fa (+12). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 35.668. Per quanto riguarda i nuovi contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute registra un forte aumento: +1.907 nuovi positivi, contro i +1.585 di ieri e i +1.452 di due giorni fa. Le infezioni sono dunque in netta crescita e, per giunta, con quasi 2mila tamponi effettuati in meno: 99.839, contro i +101.773 di ieri, per un totale di 10.246.163.

A oggi, il bilancio dei positivi dall’inizio del monitoraggio è di 294.932. Gli attualmente positivi sono 42.457. I dimessi e i guariti oggi sono 216.807, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.387 (in salita rispetto a ieri, quando erano 2.348). Numeri in lieve calo per le terapie intensive che oggi registrano 208 ricoverati in totale contro i 212 del 17 settembre.

