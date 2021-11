ANDARE A LETTO TRA LE 22 E LE 23 RIDUCE IL RISCHIO DI SVILUPPARE MALATTIE CARDIACHE, SOPRATTUTTO PER LE DONNE - UNO STUDIO DELL'UNIVERSITA' DELL'EXETER HA SCOPERTO CHE IL RISCHIO MAGGIORE LO CORRE CHI VA A DORMIRE DOPO MEZZANOTTE O PRIMA DELLE 22 - "IL CORPO HA UN OROLOGIO INTERNO DI 24 ORE, CHIAMATO RITMO CIRCADIANO, CHE AIUTA A REGOLARE IL FUNZIONAMENTO FISICO E MENTALE, E..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Sonno

Secondo un importante studio, andare a dormire tra le 22 e le 23 riduce il rischio di sviluppare malattie cardiache. Gli scienziati hanno scoperto che esiste un legame tra l’ora in cui si va a letto e gli attacchi di cuore e l’ictus, in particolare nelle donne.

Lo studio dell’Università di Exeter ha scoperto che andare a dormire dopo la mezzanotte può danneggiare il cuore perché le persone hanno meno probabilità di vedere la luce del mattino, interrompendo l’orologio biologico naturale.

insonnia

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 88.000 adulti britannici di età compresa tra 43 e 74 anni. I partecipanti hanno indossato per una settimana un dispositivo da polso in grado di monitorare l’ora in cui hanno preso sonno e quella in cui si sono svegliati, e hanno poi risposto a domande sulla loro vita.

Confrontando i dati con le loro cartelle cliniche degli ultimi cinque anni, con dettagli su malattie cardiache, infarti, ictus e insufficienza cardiaca, la ricerca ha rilevato che chi andava a dormire tra le 22 e le 23 aveva il tasso più basso di problemi cardiaci.

le donne e il sonno 14

Le persone che andavano a letto dopo la mezzanotte avevano il 25% in più di probabilità di sviluppare problemi cardiaci. E andare a letto prima delle 22:00 era collegato a un rischio maggiore del 24%, mentre i tassi erano più alti del 12% in coloro che si appisolavano tra le 23:00 e mezzanotte.

La ricerca, pubblicata sull'European Heart Journal, ha concluso che incoraggiare le persone a mantenere un orario regolare per andare a dormire potrebbe aiutare a prevenire i casi di malattie cardiache a «costo minimo». L'autore principale, il dott. David Plans, ha detto: «Il corpo ha un orologio interno di 24 ore, chiamato ritmo circadiano, che aiuta a regolare il funzionamento fisico e mentale. I risultati suggeriscono che andare a letto presto o tardi può avere maggiori probabilità di interrompere l'orologio biologico, con conseguenze negative per la salute cardiovascolare».

le donne e il sonno 15

Il dottor Plans ha dichiarato: «Il nostro studio indica che il momento ottimale per andare a dormire è in un punto specifico del ciclo di 24 ore del corpo e le deviazioni possono essere dannose per la salute. L'ora più rischiosa è quella dopo la mezzanotte, perché potrebbe potenzialmente ridurre la probabilità di vedere la luce del mattino, che azzera l'orologio biologico».

Lo studio ha scoperto che il legame tra l'ora in cui si va a letto e il rischio di malattie cardiache era più forte tra le donne, il che potrebbe essere dovuto a differenze ormonali e alla menopausa. Gli uomini che sono rimasti svegli dopo la mezzanotte non hanno subito effetti negativi, anche se quelli che sono andati a letto prima delle 22:00 avevano maggiori probabilità di avere problemi cardiaci.

sonno 3

Il dottor Plans ha dichiarato: «Può darsi che ci sia una differenza di genere nel modo in cui il sistema endocrino risponde a un'interruzione del ritmo circadiano. In alternativa, l'età avanzata dei partecipanti allo studio potrebbe essere un fattore di confusione poiché il rischio cardiovascolare delle donne aumenta dopo la menopausa, il che significa che potrebbe non esserci alcuna differenza nella forza dell'associazione tra donne e uomini». La ricerca mostra che la diminuzione dei livelli di estrogeni dopo la menopausa aumenta il rischio di malattie cardiache nelle donne.

sonno 2

Lo studio ha affermato che incoraggiare le persone ad andare a letto prima delle 23:00 potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiache per milioni di persone. «Sebbene i risultati non mostrino una causalità, la tempistica del sonno è emersa come un potenziale fattore di rischio cardiaco, indipendentemente da altri fattori di rischio e caratteristiche del sonno».

sonno 1

«Se i nostri risultati saranno confermati in altri studi, i tempi del sonno e l'igiene del sonno di base potrebbero essere un obiettivo a basso costo per la salute pubblica per ridurre il rischio di malattie cardiache. La tempistica del sonno sarebbe un obiettivo interessante per gli interventi volti a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari a causa del suo costo minimo e della sua invasività».