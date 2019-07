ANDATE AI CONCERTI MA NON VEDETE NIENTE PERCHÉ QUALCUNO PIU' ALTO SI È POSIZIONATO DAVANTI A VOI? DA ADESSO LA VOSTRA VITA CAMBIERÀ CON L’INVENZIONE DI "ONE FOOT TALLER" CHE HA PROGETTATO DEGLI OCCHIALI CHE “ALZANO” LA STATURA DI UNA TRENTINA DI CENTIMETRI: SOTTO LE LENTI C’È UNO SPECCHIO RIVOLTO A 45 GRADI VERSO L’ALTO MENTRE SOPRA LA MONTATURA…

Alessio Lana per "www.corriere.it"

La serata è emozionante, abbiamo pagato un prezzo stratosferico per quel biglietto e finalmente siamo pronti a goderci il concerto del nostro artista preferito. Però, proprio davanti a noi, ecco capitare un gigante che ci oscura la vista del palco.

Questa è una scena tipica per molti di noi ma un designer londinese ha trovato la soluzione. Tra il serio e il faceto, Dominic Wilcox ha progettato One Foot Taller, degli occhiali che «alzano» la statura di chi li porta di una trentina di centimetri, un piede (foot) appunto.

Come i dispositivi a raggi x dei giornalini

Esteticamente gli occhiali ricordano i dispositivi a raggi X dei giornalini del passato. Sotto le lenti c’è uno specchio rivolto a 45 gradi verso l’alto mentre sopra la montatura è stato innestato uno specchietto simile a quello delle vetture. Come in un periscopio, l’immagine viene riflessa da uno all’altro permettendo a chi li indossa gli occhiali di vedere chiaramente cosa accade di fronte a lui.

Commissionato da microsoft

Per quanto curioso, il progetto ha un fondamento serissimo. È stato commissionato da Microsoft che per lanciare il suo portatile Surface 2 ha chiesto a dei noti designer di risolvere creativamente alcuni problemi quotidiani progettando nuovi oggetti tramite il computer.

«Ero in piedi a un concerto e mi sono voltato per vedere una piccola donna che ballava lontano dal palco, incapace di vedere la band a causa delle persone alte davanti a lei», ha detto Wilcox raccontando la fonte di ispirazione per i suoi One Foot Taller.

«Questo mi ha dato l’idea per progettare un modo in cui si potesse vedere oltre gli ostacoli come persone di un metro e ottanta come me”, ha aggiunto il designer, che ha concluso: «Funzionano bene, anche se ballare con essi potrebbe essere davvero difficile!»

