Tra tutti i posti dove poter meditare, questo anziano a Bangkok, Thailandia, ha scelto le acque di un canale cittadino in cui scorre acqua non esattamente pulita.

Ad averlo notato, alcune persone che hanno pensato che si trattasse di un cadavere: il corpo dell'anziano infatti sembrava galleggiare senza vita, con gli occhi chiusi e immobile nonostante le urla della gente. Per non parlare della location decisamente inusuale per meditare, ulteriore elemento in più per pensare a un tragico incidente.

Insomma, le persone hanno chiamato aiuto convinte che si trattasse di un cadavere: è intervenuta la polizia e, nel frattempo, una persona coraggiosa - vincendo la repulsione nei confronti dell'acqua sporca - si è calata nel canale per cercare di raggiungere l'anziano. Con grande sorpresa di tutti, il corpo ha "ripreso vita".

"Pensavamo fosse morto, urlavamo tutti ma lui non si muoveva - ha detto un testimone alla stampa locale - poi quando qualcuno ha cercato di tirarlo fuori improvvisamente ha iniziato a parlare. Ha detto che stava solo meditando".

Dopo aver fatto uscire l'anziano dal canale, un'ambulanza lo ha portato in ospedale per un check-up: fortunatamente i medici lo hanno trovato in buona salute, dunque è stato rimandato a casa con il suggerimento di cercare, la prossima volta, un luogo migliore per la meditazione.

