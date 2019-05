DAGO GOES TO OXFORD - ROBERTO D'AGOSTINO IN CATTEDRA AD OXFORD: “PARLERÒ DI COME INTERNET ABBIA CAMBIATO IL NOSTRO MODO DI VIVERE. QUELLO CHE VERAMENTE CONTA È LA REALIZZAZIONE DI UNA REALTÀ PARALLELA CHE LIMI IN PARTE LE INSODDISFAZIONI PERCHÉ TI MIGLIORA L’ASPETTO GRAZIE AI FILTRI E TI AIUTA A VIVERE. ANCHE I GRECI S’INVENTARONO L’OLIMPO PER AVERE UN MONDO PARALLELO...”