Roselina Salemi per “Specchio – La Stampa”

Alcune figlie di amiche, fonte principale delle mie conoscenze sul dating online parlano di una nuova tendenza post pandemica. Si chiama «honesty bombing», come se l'effetto collaterale del virus fosse un disperato bisogno di sincerità. Intendiamoci, le ragazze qualche perplessità ce l'hanno.

Anche perché fino a poco fa erano le stesse app a suggerire garbate bugie per migliorare il profilo e a dispensare consigli per renderlo attraente. Tralasciando le finzioni assolute e le foto finte, ti informano che le sportive piacciono più delle contemplative, chi segnala esperienze interessanti riscuote più consensi di chi banalmente ama viaggiare (è la statistica, bellezza).

Così Mara si è inventata un atterraggio sull'isola-palma di Dubai con la tuta alare (un'amica le collauda per un'azienda) e c'è stato un picco di interesse. L'honesty bombing è obiettivamente una svolta. Nel sondaggio dell'App di incontri Badoo l'82% si dichiara favorevole a mettere subito le carte in tavola: famiglia, politica, carriera, passioni, stile di vita, obiettivi (figli, matrimonio).

Adesso anche opinioni definitive su vaccinazioni e green pass. Il 72% spiega la motivazione: evitare le perdite di tempo. Psicologi favorevoli in generale: ma sì, meglio chiarire tutto subito e attirare i simili anziché i contrari. Addirittura una ricerca del Centro interdisciplinare di Herzliya (Israele) e dell'Università di Rochester vede nella sincerità la chance di proteggersi dal rifiuto, sempre doloroso, di partner «non affini».

Però, però troppa sincerità è sopravvalutata. Valerio, volendo essere onesto, ha detto a Francesca che non era la sola: stava frequentando altre due ragazze «per massimizzare la possibilità di fare l'incontro giusto». Sincerità per sincerità, lei ha deciso di sfilarsi: detesta la folla. Non è andata meglio a quelle che hanno ammesso subito obiettivi di convivenza e figliolanza: la fuga maschile è stata immediata.

Maria Anna Notaro, consulente sociale, esprime un moderato dissenso rispetto all'honesty bombing. Non si tratta di un affare con clausole da definire subito, la conoscenza è un percorso e sarebbe meglio entrare in punta di piedi nella vita dell'altro/a. Non è che questa sincerità suona un po' meccanica, astratta?

Quando Mara elenca le qualità del tipo ideale, le voci sono: divertente, carino, con un lavoro, fedele, affettuoso, dotato di senso dell'umorismo, forte-ma-dolce, sportivo-ma-non troppo ecc. E se le usasse tutte come discriminante si troverebbe a corto di appuntamenti. Valeria invece è sincera: le piacciono belli, e il resto si vedrà. Martina è contraria alla formula «tutta la verità, nient' altro che la verità» perché il bello è proprio inventarsi una storia, anche se comporta qualche rischio.

Così le ragazze per fare un test empirico sull'honesty bombing hanno creato quattro profili, due sinceri e due no. Due così romanzati da non essere credibili e due «normali». Risultato: «oneste» e «disoneste» hanno avuto la stessa percentuale di gradimento. Come sempre, il banco di prova è la vita vera fuori dalla rete. Al primo appuntamento, le simpatiche quattro hanno deciso che non ce ne sarà un secondo. I maschi che hanno beneficiato dell'honest bombing erano piuttosto disorientati e hanno giudicato le ragazze «impegnative». Ora Mara, Francesca, Marina e Valeria stanno scrivendo un libro: Honesty Bombing, tutta la verità. Appunto.