13 set 2020 08:50

ANDIAMO IN TAVERNA (PAOLA): LA PRIMA MOSSA DOPO IL REFERENDUM? TAGLIEREMO I COMPENSI DEI PARLAMENTARI. GOVERNO A RISCHIO CON LE REGIONALI? NON HO MAI LEGATO LE AMMINISTRATIVE ALLA VITA DEL GOVERNO. SICURAMENTE SARÀ UN MOMENTO DI RIFLESSIONE. LA STOCCATA A DAVIDE CASALEGGIO: “IL FUTURO DEL M5S? MEGLIO UNA LEADERSHIP COLLEGIALE: LE DECISIONI DEL MOVIMENTO 5 STELLE NON VENGONO PRESE NÉ A MILANO NÉ A ROMA MA DEVONO ESSERE CONDIVISE CON LA BASE”