9 ott 2020 11:24

ANDRÀ TUTTO MALISSIMO – SENTITE COSA DICE WALTER RICCIARDI E TAPPATEVI IN CASA: “A NOVEMBRE RISCHIAMO 16MILA CASI AL GIORNO” - “GLI OSPEDALI COVID IN CAMPANIA E NEL LAZIO SONO QUASI PIENI. MI PREOCCUPANO NON TANTO LE TERAPIE INTENSIVE MA LE SUB-INTENSIVE. I POSTI SI STANNO GIÀ SATURANDO ADESSO, FIGURIAMOCI QUANDO ARRIVERÀ L'INFLUENZA"