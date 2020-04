ANDRÀ TUTTO MALE! – UN UOMO POSITIVO AL CORONAVIRUS FA UNA FESTA INVITANDO 5 AMICI A LODI. SIA LUI CHE GLI OSPITI ERANO A CONOSCENZA DEL TEST EFFETTUATO DAL PADRONE DI CASA, MA SE N’ERANO FREGATI ALTAMENTE – È STATO UN VICINO A CHIAMARE LA POLIZIA. QUANDO SONO ARRIVATI GLI AGENTI HANNO…

CORONAVIRUS LODI

(ANSA) - LODI, 13 APR - Era positivo da qualche giorno al coronavirus e lo sapeva. Nonostante questo ha organizzato, ieri pomeriggio a Lodi, una festa in casa sua invitando 5 amici. Loro si sono presentati e la festa è andata avanti fino a quando un vicino di casa ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato la polizia. Intervenuti sul posto, gli agenti non hanno potuto che constatare quanto avvenuto e denunciare per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, per non aver osservato l'ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva l'uomo e gli amici, tutti tra i 17 e i 24 anni.

CORONAVIRUS ITALIA

Questi ultimi hanno dichiarato agli agenti di sapere che l'organizzatore della festa era positivo. Per tutti, infine, le autorità sanitarie, hanno imposto la quarantena.

