ANDRÀ TUTTO MALISSIMO /2 – SPINTONI E ASSEMBRAMENTI ALLA STAZIONE DELLA METRO C DI SAN GIOVANNI A ROMA DOVE, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCALE, UNA FIUMANA DI PERSONE SI È RIVERSATA ALL’INGRESSO SENZA DISTANZIAMENTO: “ERAVAMO TUTTI AMMASSATI…” - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

caos metro c di roma 5

Nelle stazioni dove sono in corso lavori straordinari di manutenzione delle scale o di prolungamento già prima di salire a bordo si sperimentano assembramenti in entrata e in uscita, tra spintoni e manate.

È il caso della metro C San Giovanni, dove ieri mattina, intorno alle 8,30, una fiumana di gente si è riversata all'ingresso della stazione. E una volta raggiunto il sottosuolo, risalire in superficie è stato ulteriormente complicato.

“Eravamo tutti ammassati – racconta Luca, studente universitario e autore del video - mentre salivamo le scale mobili non c'era nessun distanziamento”.

caos metro c di roma 1 caos metro c di roma 2 caos metro c di roma 3 caos metro c di roma 7 caos metro c di roma 6 caos metro c di roma 4