(ANSA) - Lo scrittore Andrea Camilleri è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma. Camilleri è stato trasportato nel nosocomio romano stamani per un arresto cardiaco ed è in gravi condizioni.
ANDREA CAMILLERI È RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI AL “SANTO SPIRITO” DI ROMA - LO SCRITTORE È STATO TRASPORTATO ALL'OSPEDALE ROMANO PER UN ARRESTO CARDIACO...-
(ANSA) - Lo scrittore Andrea Camilleri è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma. Camilleri è stato trasportato nel nosocomio romano stamani per un arresto cardiaco ed è in gravi condizioni.
ZEFFIRELLI MEMORIES - ‘’COMUNISMO: COME PUÒ IL CERVELLO UMANO ARRIVARE A UN SIMILE PUNTO DI MERDA?” - “FASCISMO: SULLE ARIE DI “GIOVINEZZA, GIOVINEZZA”, IMPROVVISAVAMO: “GIOVINETTA, GIOVINETTA, CAZZO LARGO E FICA STRETTA” - ''DI VISCONTI ERO INNAMORATO ALLA GRECA. UN AMORE VISCERALE E PROFONDO - UNA VOLTA LUCHINO FECE LICENZIARE UN DOMESTICO PERCHÉ SI ERA DIMENTICATO DI LISCIARE A DOVERE I FELINI DI CASA - PASOLINI ERA INNAMORATO DI UN MIO AMICO. FACEVANO COSE TURCHE"
BREAKING HUAWEI - IL BANDO USA COSTERÀ AL COLOSSO CINESE 30 MILIARDI: È IL CALO DEL FATTURATO PREVISTO NEI PROSSIMI DUE ANNI - LA STIMA È DEL FONDATORE REN ZHENGFEI, CHE HA SPIEGATO CHE LA COMPAGNIA SARÀ COSTRETTA A “RIDURRE LA PRODUZIONE. PENSO CHE ENTRAMBE LE PARTI SOFFRIRANNO E NESSUNO VINCERÀ. LA MOSSA AMERICANA NON CI FERMERÀ...”
“ORA NESSUN IPHONE È INVIOLABILE” – LA COMPAGNIA ISRAELIANA “CELLEBRITE” SGANCIA LA BOMBA E SOSTIENE DI ESSERE IN POSSESSO DI UNA TECNOLOGIA IN GRADO DI SBLOCCARE OGNI SMARTPHONE DI APPLE AL MONDO – L’AZIENDA SI È PAVONEGGIATA SU TWITTER DELLO STRUMENTO DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE – L'UNICO MODO PER RENDERE L'IPHONE A PROVA DI SBLOCCO RIMANE UNA BUONA PASSWORD. PER ORA...
LA PARABOLA TRISTE DI MAURIZIO SARRI: E’ PARTITO “COMANDANTE”, E’ FINITO QUAQUARAQUÀ - A BAGNOLI RIMOSSA LA TARGA IN SUO ONORE - LO SCRITTORE MAURIZIO DE GIOVANNI LO AFFOSSA: “GLI AUGURO I MIGLIORI INSUCCESSI” - L’ATTORE MASSIMILANO GALLO, CHE AVEVA PRESENTATO UN FILM SU SARRI, HA ANNUNCIATO CHE RIVEDRÀ IL PROGETTO - IL RAPPER ANASTASIO: “E’ PASSATO ALLO STRAPOTERE JUVENTINO: IL CALCIO NON HA PIÙ FAVOLE DA RACCONTARE” - I TIFOSI DEL NAPOLI: “TI SEI VENDUTO AL POTERE CHE ATTACCAVI…”
IL BATTESIMO DEL PICCOLO PRINCIPE - PARTERRE DE ROI ALLA BASILICA DI SAN LORENZO IN DAMASO PER MAFFEO, FIGLIO DEL PRINCIPE ATTORE URBANO BARBERINI, ASSESSORE ALLA CULTURA DI TIVOLI – MADRINA LA PRINCIPESSA ALESSANDRA BORGHESE, IL MOMENTO PIU’ EMOZIONANTE QUANDO URBANO HA LETTO IL RACCONTO SCRITTO DALLA MITOLOGICA FRANCA VALERI DEDICATO AL PRINCIPINO
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
DIMMI DI CHE TI FAI E TI DIRÒ CHI SEI – LE DROGHE CHE CONSUMATE? DIPENDONO DALLA VOSTRA PERSONALITÀ! – UNO STUDIO METTE IN CORRELAZIONE 5 TRATTI CARATTERIALI E LE SOSTANZE STUPEFACENTI – PER ESEMPIO, I CONSUMATORI DI EROINA SONO NEVROTICI E IMPULSIVI, MENTRE CHI SI FA DI ECSTASY È AMICALE E ESTROVERSO – C’È UNA PREDISPOSIONE NATURALE ALLA DIPENDENZA, E I PIÙ IMMUNI SONO…