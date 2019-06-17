ANDREA CAMILLERI È RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI AL “SANTO SPIRITO” DI ROMA - LO SCRITTORE È STATO TRASPORTATO ALL'OSPEDALE ROMANO PER UN ARRESTO CARDIACO...

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andrea camilleri (3) andrea camilleri (3)

(ANSA) - Lo scrittore Andrea Camilleri è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma. Camilleri è stato trasportato nel nosocomio romano stamani per un arresto cardiaco ed è in gravi condizioni.

 

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