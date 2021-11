VIET-GNAM - IL GENERALE TO LAM, POTENTE MINISTRO DELLA SICUREZZA VIETNAMITA, DOPO LA COP26 DI LONDRA È STATO BECCATO ATTOVAGLIATO AL FAMOSO RISTORANTE DEL CUOCO TURCO SALT BAE - UN FILMATO MOSTRA TO LAM ADDIRITTURA IMBOCCATO, MENTRE SI INGOZZA CON UNA BISTECCA D'ORO DA 650 EURO: IL SALARIO MENSILE DI UN MINISTRO IN VIETNAM SI AGGIRA TRA I 500 E I 700 EURO… - DOPO IL CASO, L'HASHTAG #SALTBAE È STATO BLOCCATO MISTERIOSAMENTE PER GIORNI SU FACEBOOK - VIDEO