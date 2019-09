ANGELINA SOLO DI NOME – LA JOLIE STAREBBE USANDO IL FIGLIO MADDOX CONTRO L’EX MARITO BRAD PITT: SEMBRAVA CHE FRA I BRANGELINA CI FOSSE UNA TREGUA E INVECE UNA RECENTE INTERVISTA DEL RAGAZZO HA INSOSPETTITO MOLTI CHE HANNO PENSATO CHE LE SUE PAROLE GLI FOSSERO STATE MESSE IN BOCCA DALLA MADRE – UNA FONTE A PAGE SIX: “FA TUTTO LEI, TIRA LA CORDA COME VUOLE, RICATTANDO BRAD CON L’ARMA DEI FIGLI E…” (VIDEO)

Secondo quanto riportato dal tabloid americano “Page Six”, Angelina Jolie starebbe usando il figlio Maddox contro l’ex marito Brad Pitt.

È quanto sostiene un insider della coppia che ha rivelato al magazine che la recente intervista rilasciata da Maddox su suo padre sarebbe la prova che l’attrice sta usando il figlio perché non è soddisfatta dall’accordo di divorzio e vorrebbe ridiscutere alcuni termini.

Maddox ha un pessimo rapporto con il suo padre adottivo dal giorno in cui l’attore lo colpì perché si era messo in mezzo in un litigio tra lui e la Jolie, difendendo sua madre cui è molto legato. Il diverbio culminato con Brad Pitt che diede un pugno a Maddox mentre tutta la famiglia si trovava in volo su un jet privato nel 2016 sarebbe la causa della rottura definitiva tra i due nonostante gli innumerevoli tentativi da parte di Pitt di farsi perdonare.

Il fatto che per la prima volta Maddox non sia sfuggito ai reporter e anzi si sia fermato apposta per farsi intervistare, rispondendo però solo a domande su suo padre di cui non ha mai parlato prima in pubblico e con cui non parla nemmeno in privato, è considerato sospetto da diversi addetti ai lavori.

Su Brad Pitt Maddox ha risposto molto vagamente alle domande dei giornalisti che gli chiedevano quale fosse lo stato attuale dei suoi rapporti con lui: “Che posso dirvi? Accadrà quel che deve accadere”. Quanto, poi, alla possibilità di una visita paterna nel campus universitario dove da quest’anno studia Biochimica, ha risposto sempre in modo vago e ripetendo, ancora, sibillinamente: “Non ne so nulla...Accadrà quel che deve accadere”.

Ma cos'è che deve "accadere" si stanno chiedendo in tanti, interrogandosi su cosa intendesse davvero dire il ragazzo con quelle parole.

Maddox, che è una matricola della "Yonsei University di Seoul", in Corea del Sud, “è parso stranamente disponibile e sembrava preparato per l'intervista, come se la Jolie gli avesse messo in bocca le parole da dire perché arrivasse chiara al padre la minaccia che se non accetta una nuova negoziazione Maddox non vorrà vederlo mai più", ha detto un insider a “Page Six”.

Questa doveva essere per Brad Pitt l’estate da trascorrere con i suoi figli, finalmente tutti insieme e senza la presenza di un’assistente sociale a mediare i loro colloqui. Perché dal divorzio nel 2016 Pitt ha potuto vedere i suoi 6 figli, tre naturali (Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne) e i tre adottati con la Jolie (Pax, Zahara e Maddox - ma quest'ultimo quasi mai presente ai colloqui col padre) solo in presenza di terzi e mai da solo.

Era poi stata la Jolie in persona a chiedergli lo scorso luglio di occuparsi dei figli a tempo pieno quest’estate mentre lei era impegnata sul set del nuovo film della Marvel, “Eternals”. E all'attore non era parso vero. Ma, a quanto pare, la tregua con l'ex moglie è durata poco.

“Fa tutto lei, tira la corda come vuole, ricattando Brad con l’arma dei figli e l’intervista rilasciata da Maddox è la prova di questa strategia”, ha concluso l'insider di "Page Six". Il magazine ha cercato di contattatare i due attori per un commento in merito, senza però ottenere risposta.

